У Кременчуці чоловік намагався поцупити автомобіль – поліція

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У разі визнання вини судом правопорушнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої

Вчора, 28 лютого, близько 20.50, у Кременчуці, у кварталі 274 у чоловіка намагалися викрасти автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що крадій проник до відчиненого автомобіля та намагався його викрасти. Власник авто зупинив правопорушника та передав його слідчо-оперативній групі.

Крадієм виявився місцевий 28-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом за аналогічний злочин.

Злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом правопорушнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому на Полтавщині 34-річний житель Кобеляк викрав автомобіль у чоловіка прямо з-під магазину.