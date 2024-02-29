Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У 2024 році роботодавці повинні індексувати зарплати працівників на рівень інфляції - Держпраці

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 100

 

Цього року в Україні поновлена індексація заробітної плати

Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, роботодавці знову зобов'язані індексувати заробітну плату своїм працівникам з урахуванням рівня інфляції. Про це повідомляє Держпраці.

Минулого року вони були звільнені від цього обов’язку.

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

- Відтак у нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється, — йдеться в повідомленні.

Згідно з Постановою №1078 підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюють із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Такий індекс Держстат оприлюднює щомісяця не пізніше 10 числа. Тобто базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки процедуру відновили з 1 січня 2024 року. Якщо в січні було підвищено зарплату, то базовим місяцем слід вважати січень 2024 року

За даними ПФУ, середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески, протягом 2023 року збільшилася на 7,0% – до 14 308 грн. Щоправда, інформація, від ПФУ, відрізняється від даних Держстату, який оприлюднює показники середньомісячної зарплати штатних працівників. При цьому, середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила – 12,9%.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні буде проіндексовано пенсії. Підвищення пенсійних виплат відбудеться на 8%, але не більше ніж 1500 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн.

ПО ТЕМІ:

Понад 10 мільйонам українців з березня проіндексують пенсії на 8% — рішення уряду

Пенсії проіндексують лише на 8%, але їх можна збільшити іншим шляхом – обираємо варіант

0
Автор: Віктор Крук
Теги: індексація зарплати роботодавці Держпраці Держбюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх