У 2024 році роботодавці повинні індексувати зарплати працівників на рівень інфляції - Держпраці

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Цього року в Україні поновлена індексація заробітної плати

Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, роботодавці знову зобов'язані індексувати заробітну плату своїм працівникам з урахуванням рівня інфляції. Про це повідомляє Держпраці.

Минулого року вони були звільнені від цього обов’язку.

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

- Відтак у нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється, — йдеться в повідомленні.

Згідно з Постановою №1078 підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюють із першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Такий індекс Держстат оприлюднює щомісяця не пізніше 10 числа. Тобто базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки процедуру відновили з 1 січня 2024 року. Якщо в січні було підвищено зарплату, то базовим місяцем слід вважати січень 2024 року

За даними ПФУ, середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески, протягом 2023 року збільшилася на 7,0% – до 14 308 грн. Щоправда, інформація, від ПФУ, відрізняється від даних Держстату, який оприлюднює показники середньомісячної зарплати штатних працівників. При цьому, середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила – 12,9%.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні буде проіндексовано пенсії. Підвищення пенсійних виплат відбудеться на 8%, але не більше ніж 1500 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн.