Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 16 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

наб. Лейтенанта Дніпрова, 46;

вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12.;

вул. Київська, 7-67;

пров. Олексія Береста, 3-9;

пров. Княжий, 4, 6, 8;

туп. 1-й Піщаний, 4-46;

туп. 2-й Піщаний, 3-23;

вул. Київська.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Миколаївська, 1А-12;

вул. Покровська, 4А,9/14;

вул. Шевченка, 15-19/3;

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20;

вул. Миколаївська;

вул. Ігоря Сердюка, 39/41, 41/44;

вул. Тараса Шевченка, 45/14;

вул. Ігоря Сердюка;

пров. 7-й Хорольський;

туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 9А-36;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

вул. Хорольська, 98/4-209/6.;

вул. Василя Сухомлинського, 3-13;

вул. Володимира Івасюка, 103-122;

пров. Дружби, 19-25;

пр. Дружби, 3-15;

вул. Світанкова, 19-29;

вул. Республіканська, 80, 82.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

с. Потоки — вул. Центральна, 9, 11, 13;

вул. Академіка Маслова, 19;

вул. Івана Мазепи, 8Г-13.

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна.

Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.