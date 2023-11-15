Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 16 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 16 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46;
- вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12.;
- вул. Київська, 7-67;
- пров. Олексія Береста, 3-9;
- пров. Княжий, 4, 6, 8;
- туп. 1-й Піщаний, 4-46;
- туп. 2-й Піщаний, 3-23;
- вул. Київська.
З 8.00 до 17.00
У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Миколаївська, 1А-12;
- вул. Покровська, 4А,9/14;
- вул. Шевченка, 15-19/3;
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20;
- вул. Миколаївська;
- вул. Ігоря Сердюка, 39/41, 41/44;
- вул. Тараса Шевченка, 45/14;
- вул. Ігоря Сердюка;
- пров. 7-й Хорольський;
- туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6.;
- вул. Василя Сухомлинського, 3-13;
- вул. Володимира Івасюка, 103-122;
- пров. Дружби, 19-25;
- пр. Дружби, 3-15;
- вул. Світанкова, 19-29;
- вул. Республіканська, 80, 82.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- с. Потоки — вул. Центральна, 9, 11, 13;
- вул. Академіка Маслова, 19;
- вул. Івана Мазепи, 8Г-13.
У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог.
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