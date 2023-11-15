Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 16 листопада енергетики проводитимуть планові роботи

У четвер, 16 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46;
  • вул. Олександра Білаша, 8, 10, 12.;
  • вул. Київська, 7-67;
  • пров. Олексія Береста, 3-9;
  • пров. Княжий, 4, 6, 8;
  • туп. 1-й Піщаний, 4-46;
  • туп. 2-й Піщаний, 3-23;
  • вул. Київська.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Миколаївська, 1А-12;
  • вул. Покровська, 4А,9/14;
  • вул. Шевченка, 15-19/3;
  • вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20;
  • вул. Миколаївська;
  • вул. Ігоря Сердюка, 39/41, 41/44;
  • вул. Тараса Шевченка, 45/14;
  • вул. Ігоря Сердюка;
  • пров. 7-й Хорольський;
  • туп. 7-й Хорольський, 1, 2А, 12, 18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-36;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6.;
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-13;
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122;
  • пров. Дружби, 19-25;
  • пр. Дружби, 3-15;
  • вул. Світанкова, 19-29;
  • вул. Республіканська, 80, 82.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • с. Потоки — вул. Центральна, 9, 11, 13;
  • вул. Академіка Маслова, 19;
  • вул. Івана Мазепи, 8Г-13.

У зв’язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна.

Нагадаємо, з 17 листопада у Полтавській області не вимикатимуть вуличне й рекламне освітлення під час повітряних тривог

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії планові відключення
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