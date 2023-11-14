Кременчуцьким тероборонівцям передали FPV-квадрокоптери та ноутбуки

Кременчук передав нашим тероборонівцям, які беруть участь у боях на передовій, пакет допомоги. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
До складу допомоги увійшли FPV-квадрокоптери, які можуть використовуватися і як розвідувальні, і як дрони-камікадзе. Ці квадрокоптери допоможуть виявляти й знищувати ворога та звільняти українські землі від окупантів. Придбали дрони для захисників наші кременчужани, які побажали залишитися не названими.
Раніше ми писали, що у Кременчуці фінансування Програми розвитку тероборони на 2023 рік збільшили на 5 млн грн.
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