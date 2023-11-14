Кременчуцьким тероборонівцям передали FPV-квадрокоптери та ноутбуки

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 262

Ця допомога від спонсорів і за бюджетний кошт

Кременчук передав нашим тероборонівцям, які беруть участь у боях на передовій, пакет допомоги. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

До складу допомоги увійшли FPV-квадрокоптери, які можуть використовуватися і як розвідувальні, і як дрони-камікадзе. Ці квадрокоптери допоможуть виявляти й знищувати ворога та звільняти українські землі від окупантів. Придбали дрони для захисників наші кременчужани, які побажали залишитися не названими.

— Також передали захисникам ноутбуки, придбані за кошти міського бюджету. Вони необхідні військовим для планування й керування бойовими операціями, ведення аеророзвідки та виконання інших бойових завдань, — зазначив Малецький.

Раніше ми писали, що у Кременчуці фінансування Програми розвитку тероборони на 2023 рік збільшили на 5 млн грн.