Яке місце посіла Україна у міжнародному рейтингу сприйняття корупції-2024

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 168 Коментарів: 1

Минулого року Україна опустилася на два рядки у рейтингу сприйняття корупції Transparency International

Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2024 рік та посіла 106 місце зі 180 у рейтингу, який складає організація Transparency International.

Результат в Індексі сприйняття корупції-2024 рахувався на основі 8 досліджень, що охопили період з лютого 2021 до вересня 2024 року включно.

Як зазначають в Transparency International Ukraine, серед чинників, які позитивно вплинули на результат стали відновлення е-декларування та звітності партій, ухвалення державної антикорупційної програми, оновлення нормативних актів щодо закупівлі Міноборони та діяльності НАБУ і САП й активізація роботи інших антикорупційних органів в Україні. Зокрема, Вищого антикорупційного суду України.

Серед негативних чинників — загроза реалізації державної антикорупційної політики через саботаж деяких корумпованих державних органів, спроби тиску на журналістів та громадськість, скандали з витоками в НАБУ та закупівлях Міноборони тощо.

Хто очолює рейтинг

Сьомий рік поспіль рейтинг щодо найменшого сприйняття корупції очолює Данія із результатом у 90 балів. Фінляндія займає друге місце із 88 балами, а Сінгапур третє з 84. Далі йдуть Нова Зеландія (83 бали), по 81 балу набрали Люксембург, Норвегія та Швейцарія, Швецією з 80 балами на 8-му місці, а Нідерландами (78 балів) на дев’ятому. Ще Австралія, Ісландія та Ірландія замикають топ-10 набравши по 77 балів.

З країн, що колись разом з Україною входили до складу СРСР, найкращі показники щодо несприйняття корупції наразі в Естонії, яка з 76 балами посіла 13 місце у рейтингу Transparency International.

На якому місці сусіди України

Серед сусідніх країн Україна, як і раніше, значно випереджає Росію (22 бали), яка посідає 157 позицію в рейтингу. Білорусь (33 бали) минулого року втратила 4 бали й тепер знаходиться на 114 рядку.

Угорщина з 41 балом опинилася на 84-му місці у рейтингу, а Польща (53 бали) — на 55-му поруч із Грузією. Словаччина із 49 балами у рейтингу знаходиться на 62 місці, Румунія (46 балів) на 68-му, а Молдова (43 бали) — на 78-му місці.

Однакову кількість балів з Україною (35) набрала Сербія, з якою наша країна поділяє 105-106 місце у рейтингу.

Загалом у рейтингу Transparency International Україна знаходиться трохи вище за Бразилії, Таїланду та Туреччини, але нижче за Казахстану, В’єтнаму та Індонезії.

Як оцінили рівень корупції у найбільших країнах світу

Серед західних демократій окрім тих, хто увійшов у топ-10, високі місця у рейтингу займають Канада та Німеччина (по 75 балів) — 15 та 16 місця відповідно, Японія та Великобританія (по 71 балу) — 20 та 21 місця відповідно, Франція (67) — 26 місце, США (65) — 29 місце, Ізраїль та Південна Корея (по 64 бали) — 30 та 31 місце відповідне.

Китай, який доволі часто згадують через дуже жорстке покарання за корупцію, у рейтингу Transparency International займає лише 77 стрічку з 43 балами.

Ситуація в Бразилії ще гірша — 108 місце, як і в Туреччині — 113 місце. Обидва ці країни набрали по 34 бали.

Де у світі найбільша корупція

Країни, які знаходяться у багаторічному внутрішньому конфлікті або мають дуже обмежені свободи та слабкі демократичні інститути, мають найменший індекс сприйняття корупції та займають нижню частину рейтингу Transparency International.

На останньому 180-му місці — Південний Судан (8 балів). На передостанніх Сомалі (9) та Венесуела (10). Сирія із 12 балами займає 176 місце, а в останній десятці країн Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Лівія, Ємен (по 13 балів), Нікарагуа (14), Судан (15) та Північна Корея (15).

Нагадаємо, аналітичний ресурс Global Firepower опублікував рейтинг армій країн світу у 2025 році, який охоплює 145 країн та складається на основі 60 критеріїв, серед яких чисельність армії, її фінансування, ресурси, військово-морські потужності, логістичні можливості, географічне положення країни та інші, за виключенням ядерної зброї. Цього року Україна посіла у рейтингу 20 місце, що робить її шостою по силі армією в Європі. У 2024 році ЗСУ перебували на 18 місці в загальносвітовому рейтингу, а у 2023 році — на 15 місці. Це був найвищий рейтинг України за весь час.