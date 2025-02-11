На фронті загинув випускник Кременчуцького спортивного ліцею Олександр Зубков

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5 лютого під час бойового завдання в районі села Улакли, Волноваського району Донецької області, загинув Олександр Зубков — випускник Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного (2007-2013 рр.). Про це повідомили на сторінці навчального закладу у Фейсбуці.

31-річний Олександр Зубков був солдатом, оператором радіоелектронної розвідки взводу радіоелектронної розвідки в/ч А4447.

У навчальному закладі згадують його як серйозного, урівноваженого хлопця з чіткою патріотичною позицією та активною життєвою настановою. Він також грав за збірну команду ліцею з баскетболу.