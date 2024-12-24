На 11% більше доходів, ніж торік: очільник Полтавської ОВА підписав обласний бюджет

У Полтавській області сформували бюджет на 2025 рік. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Обсяг доходів без дотацій, субвенцій та власних надходжень бюджетних установ — 3,5 млрд грн. За словами Проніна, це на понад 11% більше, ніж минулого року — тоді обсяг доходів становив 3,2 млрд грн.
Так само, у порівнянні з минулим роком, зросла і кількість видатків — 4,1 млрд грн. Торік було 3,9 млрд грн. Видатки обласного бюджету зазначені з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ.
Серед ключових напрямків розподілу коштів обласного бюджету очільник ПОВА виділяє:
Нагадаємо, бюджет Кременчуцької громади на 2025 рік становить 3,8 млрд грн. Його затвердили за рекордно короткий час — 1 хвилину.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.