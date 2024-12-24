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На 11% більше доходів, ніж торік: очільник Полтавської ОВА підписав обласний бюджет

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 159

 

У пріоритеті на наступний рік — обороноздатність та підтримка захисників і захисниць

У Полтавській області сформували бюджет на 2025 рік. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Обсяг доходів без дотацій, субвенцій та власних надходжень бюджетних установ — 3,5 млрд грн. За словами Проніна, це на понад 11% більше, ніж минулого року — тоді обсяг доходів становив 3,2 млрд грн.

Так само, у порівнянні з минулим роком, зросла і кількість видатків — 4,1 млрд грн. Торік було 3,9 млрд грн. Видатки обласного бюджету зазначені з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ. 

Серед ключових напрямків розподілу коштів обласного бюджету очільник ПОВА виділяє:

  • обороноздатність;
  • підтримка захисників та захисниць України;
  • регіональний розвиток;
  • соціальний напрямок.

Нагадаємо, бюджет Кременчуцької громади на 2025 рік становить 3,8 млрд грн. Його затвердили за рекордно короткий час — 1 хвилину.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА обласний бюджет Пронін
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