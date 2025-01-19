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У Збройних Силах України презентували єдину інформаційну платформу «На зв’язку»

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 127

 

На ній можна знайти корисну інформацію для військовослужбовців та їхніх родин, а також сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону​

У Збройних Силах України презентували єдину інформаційну платформу «На зв’язку». Це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо.

Платформа, у першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для їхніх родин, сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону.

Наразі Платформа «На зв’язку» містить 9 розділів, зокрема:

  • «Медичні послуги»;
  • «Психологічна підтримка»;
  • «Юридична допомога»;
  • «Робота»;
  • «Освіта»;
  • «Події»;
  • «Корисна інформація»;
  • «Центр надання послуг».

Також там є інтерактивна «Мапа знижок» у різних закладах для військовослужбовців.

— Платформа забезпечує служби супроводу актуальними ресурсами, які допомагають здійснювати це швидше та ефективніше. Водночас кожен захисник та його родина можуть скористатися всіма перевагами для отримання швидкого доступу до важливої інформації. Долучайтесь до платформи, щоб надати необхідну підтримку і допомогти захисникам та їхнім родинам, - закликає служба супроводу платформи «На зв’язку».

Нагадаємо, в Україні вже є мобільний застосунок для допомоги військовим «Армія+». Про його розробку оголосили ще у лютому минулого року. А у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям. З листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. А у грудні почала діяти програма знижок та преференцій для військових.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ військовослужбовці полонені зниклі безвісти платформа
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