На ній можна знайти корисну інформацію для військовослужбовців та їхніх родин, а також сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону
У Збройних Силах України презентували єдину інформаційну платформу «На зв’язку». Це інформаційна система служб супроводу, яка об’єднує всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо.
Платформа, у першу чергу, призначена для військовослужбовців, а також для їхніх родин, сімей полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених та звільнених з полону.
Наразі Платформа «На зв’язку» містить 9 розділів, зокрема:
Також там є інтерактивна «Мапа знижок» у різних закладах для військовослужбовців.
Нагадаємо, в Україні вже є мобільний застосунок для допомоги військовим «Армія+». Про його розробку оголосили ще у лютому минулого року. А у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям. З листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. А у грудні почала діяти програма знижок та преференцій для військових.
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