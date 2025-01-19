У ніч на 19 січня Україну атакували 61 російський ударний БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 43 російських безпілотників, ще 15 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 19 січня (із 20.00 18 січня) російська армія атакувала Україну 61 ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Міллерово, Брянськ, Орел (РФ).

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один досі у повітрі, бойова робота триває.

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Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, увечері 17 січня в Кременчуці було чутно звуки вибухів — працювала ППО.

Раніше ми писали, що вранці 17 листопада 2024 року кременчужани почули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Одну жінку госпіталізували.