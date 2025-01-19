За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 63 злочини: крадіжки, шахрайства та наркозлочини

Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 175 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень
Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 670 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.
Із загальної кількості повідомлень 175 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 63 злочини.
В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.
В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 554 осіб та 680 транспортних засобів.
Оперативно інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.
Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.
Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині суд взяв під варту чоловіка, який підозрюється у пограбуванні магазину в Гадячі.
Напередодні ми писали, що в Полтаві затримали головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця», яка «зливала» до ФСБ інформацію про військові ешелони. Інформацію вона передавала через свого чоловіка, який воює за рашистські окупаційні війська у Донецькій та Запорізькій областях. Саме він вивів її на прямий зв’язок з російським куратором ФСБ. Ми також писали, що у Полтаві 49-річний чоловік вдарив ножем свого знайомого — постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.