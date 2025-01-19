Саперам потрібна зимова сітка й маскувальні костюми. Збір відкритий

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 175

Робота саперів пов’язана з величезними ризиками, оскільки вони працюють на передовій з найнебезпечнішими вибуховими пристроями. Забезпечення їх необхідним обладнанням, а також маскувальними приладами гарантує якісне виконання бойових завдань.

Захисники 808 бригади (сапери) звернулися до цивільного населення з проханням допомогти у придбанні маскувальних костюмів та зимової сітки.

— Будь ласка, підтримайте збір! Реально кожна гривня важлива! Підтримаємо тих, хто захищає нас! Спільно ми зможемо зробити для наших захисників більше, ніж поодинці, — звертається волонтерка з Кобеляк Марина Сідаш, яка відкрила збір для саперів.

Перераховувати допомогу можна на карту 5168 7520 0523 0993.











