Мами, коти і попутниці: що кременчужанам почитати на вихідних

Айріс Карр повертається додому в Англію після відпочинку на Балканах. Це не вперше, коли вона подорожує сама без галасливої компанії друзів і залицяльників, яких, немов магніт, притягують її чималі статки. У потязі дівчина знайомиться з балакучою жіночкою, на ім’я Фрой. Втомлена дівчина засинає, а прокинувшись, помічає, що мила пані щезла без сліду. Айріс починає пошуки зниклої, але всі навколо стверджують, що ніякої Фрой у вагоні не було…

Це дуже важка, драматична книга. В ній авторка розповідає історії п’яти жінок. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об’єднує їх одне — найстрашніше, що може спіткати маму, — втрата єдиного сина. Що лишається матері, коли життя забирає в неї найцінніше? Де вона бере сили не збожеволіти від невимовного болю і скорботи, які вже навічно оселилися в серці?