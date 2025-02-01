Мами, коти і попутниці: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Етель Ліна Вайт «Дама зникає»
Айріс Карр повертається додому в Англію після відпочинку на Балканах. Це не вперше, коли вона подорожує сама без галасливої компанії друзів і залицяльників, яких, немов магніт, притягують її чималі статки. У потязі дівчина знайомиться з балакучою жіночкою, на ім’я Фрой. Втомлена дівчина засинає, а прокинувшись, помічає, що мила пані щезла без сліду. Айріс починає пошуки зниклої, але всі навколо стверджують, що ніякої Фрой у вагоні не було…
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Марія Матіос «Мами»
Це дуже важка, драматична книга. В ній авторка розповідає історії п’яти жінок. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об’єднує їх одне — найстрашніше, що може спіткати маму, — втрата єдиного сина. Що лишається матері, коли життя забирає в неї найцінніше? Де вона бере сили не збожеволіти від невимовного болю і скорботи, які вже навічно оселилися в серці?
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Сосуке Нацукава «Кіт, що рятував книжки»
«Книжки мають величезну силу», — говорив дідусь. Але що це за сила? Старшокласник Рінтаро цього не знав. Та й запитати вже немає в кого: дідусь відійшов у засвіти, залишивши по собі добру пам’ять та букіністичну книгарню. Хлопець дуже любить книги — вони йому й за друзів, і за рідних, але тримати збиткову крамницю він не хоче. Обставини примушують продати книгарню, але на заваді стає балакучий кіт Тигр. Вони з Рінтаро вирушають у магічний лабіринт, де виконують місії з порятунку книжок.
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