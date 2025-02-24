Били та катували засуджених: судитимуть співробітників Божківської колонії на Полтавщині

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 0

Зокрема, задокументовані факти, що одному із ув'язнених завдали щонайменше 200 ударів, ще один чоловік помер від отриманих травм

П’ятеро службовців Божківської виправної колонії на Полтавщині протягом тривалого часу били, катували та знущалися із новоприбулих ув’язнених: нині вони постануть перед судом. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Так у травні 2024 року правоохоронці викрили факти численних знущань та побиття ув’язнених. Є також і підтверджені факти, коли жорстокі катування призводили до смерті.

За даними ДБР, жертвами ставали ті ув’язнені, які потрапляли до колонії вперше. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю і починали змушувати беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо, — зазначають у пресслужбі ДБР.

Зокрема, правоохоронці виявили факт, коли одному ув’язненому завдали понад 200 ударів.

Причетними до скоєного визнали п’ятьох співробітників Божківської виправної колонії. Їх звинувачують за ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України (організована група), ч. 2 ст. 127 (катування), керівник організованої групи додатково обвинувачується за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, на катування в колонії відреагували Міністерство юстиції та Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тоді ж колонію відвідав і сам міністр юстиції Дмитро Малюська.