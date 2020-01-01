Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Хокейний клуб «Кременчук» відзаявив Іоанна Роганова і Ярослава Свищева

Сегодня, 17:27 Просмотров: 259

 

Кожен з хокеїстів провів менше 20 матчів в сезоні за «містян»

Хокейний клуб «Кременчук» відзаявив двох гравців: Іоанна Роганова і Ярослава Свищева, про це повідомляє пресслужба УХЛ. 


Клуб виключив зі своєї заявки на сезон захисника Іоанна Роганова і нападника Ярослава Свищева.


21-річний Іоан Роганов провів за «містян» 13 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначився і заробив показник корисності +4.


 


Ярослав Свищев в 19 зустрічах набрав 6 (2 + 4) очок при показнику корисності +11.


Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, о 16:00 в Українській хокейній лізі закривається трансферне вікно, після чого клуби не зможуть оформляти переходи хокеїстів.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: ХК Кременчук хокей
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх