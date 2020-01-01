Хокейний клуб «Кременчук» відзаявив Іоанна Роганова і Ярослава Свищева

Сегодня, 17:27 Просмотров: 259

Кожен з хокеїстів провів менше 20 матчів в сезоні за «містян»

Хокейний клуб «Кременчук» відзаявив двох гравців: Іоанна Роганова і Ярослава Свищева, про це повідомляє пресслужба УХЛ.



Клуб виключив зі своєї заявки на сезон захисника Іоанна Роганова і нападника Ярослава Свищева.





21-річний Іоан Роганов провів за «містян» 13 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначився і заробив показник корисності +4.









Ярослав Свищев в 19 зустрічах набрав 6 (2 + 4) очок при показнику корисності +11.





Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, о 16:00 в Українській хокейній лізі закривається трансферне вікно, після чого клуби не зможуть оформляти переходи хокеїстів.