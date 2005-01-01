Происшествия, Полтавщина

Курив у ліжку: у Полтаві в пожежі помер 57-річний чоловік

Сегодня, 17:02 Просмотров: 291

Пожежа виникла 30 січня у житловому будинку у Київському районі Полтави

30 січня у житловому будинку у Київському районі Полтави виникла пожежа, у якій помер 57-річний чоловік. 


За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, тіло господаря будинку виявили на місці події рятувальники. Ймовірною причиною пожежі вважають його необережність під час паління в ліжку.


Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили до відділення обласного бюро СМЕ 1-ї міської клінічної лікарні Полтави. Прямі збитки від пожежі встановлюються.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожар сгорел курение Полтава
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