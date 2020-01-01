Происшествия, Полтавщина

Вчора двох людей на Полтавщині вдарило струмом – потерпілих ушпиталили

Сегодня, 16:31 Просмотров: 423

 

Перший випадок трапився у Полтаві, другий – у селі Покровське Решетилівського району

Вчора, 30 січня, на Полтавщині одразу двоє людей потрапили до лікарні після ураження електричним струмом. Про це повідомило Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.


Перший випадок трапився у Полтаві: там 21-річну мешканку Київського району міста доправили до 1-ї міської клінічної лікарні після того, як її вдарило струмом. За попередніми даними, потерпіла травмувалася, доторкнувшись до приладу електрообігріву у ванній кімнаті власної оселі. Стан здоров’я дівчини – задовільний.


А другий випадок трапився у селі Покровське Решетилівського району. Зі слів 48-річного постраждалого, ураження він отримав, витягуючи зарядний пристрій з розетки. Чоловіка ушпиталили до Решетилівської ЦРЛ, стан його здоров’я – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: socportal.info
Теги: ударило током Полтавщина больница
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