Вчора двох людей на Полтавщині вдарило струмом – потерпілих ушпиталили

Сегодня, 16:31 Просмотров: 423

Перший випадок трапився у Полтаві, другий – у селі Покровське Решетилівського району

Вчора, 30 січня, на Полтавщині одразу двоє людей потрапили до лікарні після ураження електричним струмом. Про це повідомило Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.





Перший випадок трапився у Полтаві: там 21-річну мешканку Київського району міста доправили до 1-ї міської клінічної лікарні після того, як її вдарило струмом. За попередніми даними, потерпіла травмувалася, доторкнувшись до приладу електрообігріву у ванній кімнаті власної оселі. Стан здоров’я дівчини – задовільний.





А другий випадок трапився у селі Покровське Решетилівського району. Зі слів 48-річного постраждалого, ураження він отримав, витягуючи зарядний пристрій з розетки. Чоловіка ушпиталили до Решетилівської ЦРЛ, стан його здоров’я – середньої тяжкості.