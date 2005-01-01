У Кременчуці відновлять автобусні маршрути руху №25 та №26

Сегодня, 16:03 Просмотров: 996 Комментариев: 2

У Кременчуці планують відновити автобусний маршрут № 26 (вул. Молодіжна – вул. Герасимовича) та рух маршруту № 25 (НПЗ – Раківка). Відповідні зміни враховані у рішенні виконкому «Про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування в м.Кременчуці», яке ухвалили на сьогоднішньому засіданні.





Як пояснив начальник управління транспорту Руслан Івашина, при цьому маршрут руху автобусу № 25 зміниться: він курсуватиме не по вулиці Троїцькій, як раніше, а по вул. Першотравневій на зупинку «Залізничний вокзал». Мер Кременчука Віталій Малецький сказав, що виконком врахував численні звернення мешканців щодо відновлення маршрутів. При цьому мешканці пропонували й змінити маршрут №25.

На обидва маршрути виконком незабаром оголосить конкурс, де визначать перевізника.





Віталій Малецький зазначив, що в конкурсі зможе взяти участь і КТУ, яке отримало нові комунальні автобуси за рахунок кредиту. У лютому автобуси будуть готові до роботи, зазначив мер.







Як повідомлялося раніше, вартість проїзду у комунальних автобусах для пасажирів буде, як і в тролейбусі, 2 грн, для пільговиків безкоштовно.





Нагадаємо, нещодавно на сайті Кременчуцької міської ради з'явилася нова петиція, у якій кременчужани вимагають відновити рух автобусу за маршрутом № 25. Збір підписів під нею ще продовжується - але мерія вже вживає заходи для відновлення маршруту.



