На Полтавщині до лікарні забрали двох людей, які отруїлися чадним газом

В обох випадках причиною була несправність пічного опалення
Вчора, 30 січня, на Полтавщині двоє людей у різних населених пунктах отруїлися чадним газом. За попередніми даними від начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, в обох випадках причиною тому стала несправність пічного опалення.
У селі Петрівці-Роменській Гадяцького району 52-річний місцевий житель отруївся чадним газом та потрапив до Гадяцької ЦРЛ. Стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.
А до Пирятинської ЦРЛ з таким же діагнозом ушпиталили 39-річну мешканку Пирятина. Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.