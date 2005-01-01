Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині до лікарні забрали двох людей, які отруїлися чадним газом

Сегодня, 15:29 Просмотров: 358

В обох випадках причиною була несправність пічного опалення

Вчора, 30 січня, на Полтавщині двоє людей у різних населених пунктах отруїлися чадним газом. За попередніми даними від начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, в обох випадках причиною тому стала несправність пічного опалення.


У селі Петрівці-Роменській Гадяцького району 52-річний місцевий житель отруївся чадним газом та потрапив до Гадяцької ЦРЛ. Стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.


А до Пирятинської ЦРЛ з таким же діагнозом ушпиталили 39-річну мешканку Пирятина. Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.


Отруєння чадним газом: як розпізнати симптоми та вберегтися від нього

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отравление угарным газом Полтавщина печное отопление
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