Вночі у Кременчуці спіймали 31-річного молодика з наркотиками

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31 січня у Кременчуці копи спіймали 31-річного молодика з наркотиками. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.





Близько 4.00 поліцейські виявили громадянина, який підозріло себе поводив. Побачивши охоронців порядку, він раптово пішов в іншому напрямку та намагався втекти.





Під час проведення поверхневої перевірки, інспектори знайшли у місцевого мешканця пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та кристалічною речовиною білого кольору.





Пояснити походження виявлених наркотичних речовин чоловік категорично відмовився. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції для з'ясування усіх обставин справи.