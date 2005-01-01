Кременчуцьке КП «Теплоенерго» інвестує у ЦТП та обладнання понад 10 млн грн, тариф не зросте

Сегодня, 16:30 Просмотров: 333

Днями підприємство презентувало свою інвестпрограму на 2020 рік

Комунальне підприємство «Теплоенерго» планує у 2020 році освоїти інвестицій на загальну суму 10 млн 674 тисячі гривень. Таку інформацію підприємство надало під час відкритих слухань 16 грудня. Із цієї суми 7 млн 681,6 тис грн – амортизаційні відрахування; 3 млн 892,6 тис грн – за рахунок інвестицій з прибутку (усі ці кошти враховуються у тарифі на виробництво і транспортування теплової енергії).





Як повідомив Андрій Гриценко, заступник директора КП «Теплоенерго», плануються заходи, спрямовані як на енергозбереження, так і на збереження ресурсів підприємства.





Найбільш коштовний захід - реконструкція 20 центральних теплових пунктів (ЦТП) зі встановленням системи автоматизації виробничих процесів на загальну суму 6 млн 355,6 тис грн. Модернізуватимуться проблемні УТП, де виявлені недоліки. Очікуваний економічний ефект від запровадження цих заходів – 6 млн 849,8 тис грн.





Заплановані й заходи, які дозволять знизити питомі витрати електроенергії, зокрема, придбання та встановлення 24 частотних перетворювачів на загальну суму понад мільйон гривень. Це дозволить зменшити енергоспоживання. Економічна ефективність цих заходів – майже півтора мільйона гривень. Термін окупності кожного із запропонованих заходів – менше року.





Також планується встановлення нових лічильників електричної енергії на об'єктах підприємства замість застарілих. Крім цього, підприємство купить чотири зварювальних агрегати.





Заміна мереж за рахунок інвестиційної програми не планується – очікується, що з міського бюджету на це виділять у 2020 році 14 млн грн, цього вистачить на 10 км мереж, повідомив Іван Москалик, начальник департаменту ЖКГ.

Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний зазначив, що нова інвестпрограма не вплине на тариф – він не підвищуватиметься, оскільки не зростають основні складові тарифу – газ та електроенергія. Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час слухань.





Інвестпрограму підприємства має затвердити виконком.