Кременчуг, Спорт, Кременчуг

5 нагород завоювали кременчужани на міжнародному турнірі з кікбоксингу «Wizard Open Ring»

Сегодня, 17:03 Просмотров: 282 Комментариев: 1

 

В активі наших спортсменів нагороди різного ґатунку

У Києві відбувся міжнародний турнір з кікбоксингу «Wizard Open Ring». 15 грудня у змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з України, Азербайджану, Молдови, Ізраїлю та інших країн.


Участь у змаганнях взяли й кременчужани з СК «Боєць» під керівництвом тренера Сергія Леоненка.

Наші спортсмени вибороли 5 медалей різного ґатунку:

  • Грінченка Гнат - 1 місце           
  • Кучеренко Андрій - 1 місце
  • Коржов Ілля - 1 місце
  • Шимків Олександр - 1 місце
  • Скуридин Микита - 2 місце

 

- Спортсмени, які представили наш клуб провели яскраві, професійно-технічні поєдинки і кожен з них завоював призове місце. Побажаємо продовжувати в тому ж дусі, з кожним разом домагатися перемоги ще швидше і впевненіше, – зауважив тренер Сергій Леоненко.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Сергій Леоненко
Теги: кікбоксинг

Комментарии: 1

2 273
ИМХО:
Сегодня, 17:08

Молодцы! Владимирович выбрал пятерочку бойцов из двух сотен, и "тянет" их вверх.


+1
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