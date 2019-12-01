5 нагород завоювали кременчужани на міжнародному турнірі з кікбоксингу «Wizard Open Ring»

Сегодня, 17:03 Просмотров: 282 Комментариев: 1

У Києві відбувся міжнародний турнір з кікбоксингу «Wizard Open Ring». 15 грудня у змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з України, Азербайджану, Молдови, Ізраїлю та інших країн.





Участь у змаганнях взяли й кременчужани з СК «Боєць» під керівництвом тренера Сергія Леоненка.

Наші спортсмени вибороли 5 медалей різного ґатунку:

Грінченка Гнат - 1 місце

Кучеренко Андрій - 1 місце

Коржов Ілля - 1 місце

Шимків Олександр - 1 місце

Скуридин Микита - 2 місце

- Спортсмени, які представили наш клуб провели яскраві, професійно-технічні поєдинки і кожен з них завоював призове місце. Побажаємо продовжувати в тому ж дусі, з кожним разом домагатися перемоги ще швидше і впевненіше, – зауважив тренер Сергій Леоненко.