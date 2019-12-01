5 нагород завоювали кременчужани на міжнародному турнірі з кікбоксингу «Wizard Open Ring»

В активі наших спортсменів нагороди різного ґатунку
У Києві відбувся міжнародний турнір з кікбоксингу «Wizard Open Ring». 15 грудня у змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з України, Азербайджану, Молдови, Ізраїлю та інших країн.
Участь у змаганнях взяли й кременчужани з СК «Боєць» під керівництвом тренера Сергія Леоненка.
Наші спортсмени вибороли 5 медалей різного ґатунку:
- Грінченка Гнат - 1 місце
- Кучеренко Андрій - 1 місце
- Коржов Ілля - 1 місце
- Шимків Олександр - 1 місце
- Скуридин Микита - 2 місце
- Спортсмени, які представили наш клуб провели яскраві, професійно-технічні поєдинки і кожен з них завоював призове місце. Побажаємо продовжувати в тому ж дусі, з кожним разом домагатися перемоги ще швидше і впевненіше, – зауважив тренер Сергій Леоненко.
Автор: Альона Душенко
Источник фото: Сергій Леоненко