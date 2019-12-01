Кременчуг, Политика

Малецкий присоединился к мэрам, требующим приостановить децентрализацию по версии Зеленского

Сегодня, 17:18 Просмотров: 753 Комментариев: 3

 

Городские головы и эксперты считают, что президентский законопроект направлен на «централизацию» власти и уменьшает права органов местного самоуправления

19 декабря 70 мэров городов (включая мэра Кременчуга Виталия Малецкого), глав территориальных общин и экспертов подписались под открытым обращением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не вводить реформу децентрализации в «турборежим», а создать площадку для обсуждения предлагаемых президентом изменений в Конституцию.


Речь идёт о неотложном законопроекте №2598, поданном Владимиром Зеленским 13 декабря.

 

«…предложенные законопроектом №2598 изменения по сравнению с действующей Конституцией Украины, содержат признаки централизации власти, сужают статус органов местного самоуправления и чрезмерно расширяют контрольные полномочия государства в лице префектов и Президента», – говорится в заявлении.

 

«Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции с целью совместной доработки проекта изменений в Конституцию относительно децентрализации и приведения его в соответствие с демократическими ценностями, которые мы все разделяем», – резюмировали подписанты.

 

С полным текстом обращения, а также анализом президентского законопроекта можно ознакомиться здесь.


На годовом отчёте Виталий Малецкий уже высказывал опасения относительно сохранения полномочий органов местного самоуправления.

3
Автор: Стас Константинов
Теги: Владимир Зеленский Виталий Малецкий обращение

Комментарии: 3

405
enic:
Сегодня, 17:33

Ой, а що ж таке? hushed


+21
2 013
evil:
Сегодня, 17:35

Как так то? Зробили це разом, а теперь визжат как свиньи, караул спасите полномочий лишают...Как там вам простуженная крыса на инаугурации говорила? Кожен з вас перзидент? joy joy joy

И второй вопрос. Вы не соблюдаете субординацию потому что такие болваны? Или в самом деле не в курсе? Писать то такие прошения не квартальному клоуну нужно, а Игарю Валеривичу...


-8
470
romix:
Сегодня, 19:36

Вертел вас лягушенок на смычке, которым по роялю елозил. Терпи те


+6
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