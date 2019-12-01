Малецкий присоединился к мэрам, требующим приостановить децентрализацию по версии Зеленского

Городские головы и эксперты считают, что президентский законопроект направлен на «централизацию» власти и уменьшает права органов местного самоуправления
19 декабря 70 мэров городов (включая мэра Кременчуга Виталия Малецкого), глав территориальных общин и экспертов подписались под открытым обращением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не вводить реформу децентрализации в «турборежим», а создать площадку для обсуждения предлагаемых президентом изменений в Конституцию.
Речь идёт о неотложном законопроекте №2598, поданном Владимиром Зеленским 13 декабря.
«Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции с целью совместной доработки проекта изменений в Конституцию относительно децентрализации и приведения его в соответствие с демократическими ценностями, которые мы все разделяем», – резюмировали подписанты.
С полным текстом обращения, а также анализом президентского законопроекта можно ознакомиться здесь.
На годовом отчёте Виталий Малецкий уже высказывал опасения относительно сохранения полномочий органов местного самоуправления.