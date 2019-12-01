Свершилось: сегодня зажгли главную ёлку Кременчуга

Сегодня, 20:09 Просмотров: 280 Комментариев: 1























































































































Фото: Артем Коваленко

Сегодня, 19 декабря, традиционно в День святого Николая зажгли главную ёлку Кременчуга. И хоть погода на улице больше напоминает начало весны, чем середину декабря, теперь на площадь Победы можно смело приходить за новогодним настроение, если у вас его нет.







Итак, к 16.00 на главной площади города собралось немало кременчужан всех возрастов. И сразу, что бросилось в глаза, — это очередь в резиденцию Святого Николая за порцией волшебства. «Кременчугскому Телеграфу» удалось подсмотреть, что же происходит внутри домика на площади и как там Святой Николай и ангелочек встречают детей. Маленькие кременчужане выходили с резиденции со счастливыми глазами и радостными улыбками, преисполненные верой в чудо.







Присутствующих на празднике приглашали к домикам с едой продегустировать облепиховый чай, кофе и маршмеллоу-гриль, а детвору в резиденции Святого Николая ожидал сладкий сюрприз — конфеты.







Праздничную атмосферу на площади создал концерт, на сцене выступали детские музыкальные коллективы города, которые заставили кременчужан танцевать и петь вместе с ними. А ещё гостей праздника со сцены развлекали снеговики, а в толпе танцевали панда и большой белый медведь, вокруг которых постоянно кружилась детвора.







Также на концерте был замечен символ уходящего года — Свинка, которая объявила, что отправляется в путешествие на долгих 11 лет. Эстафету она передала Крысе — символу наступающего, 2020 года.



И только когда на сцене под открытым небом появился главный волшебник — Святой Николай — под бурные аплодисменты и радостные возгласы больших и маленьких кременчужан, а также фейерверки и дождь из конфетти наконец зажглась главная ёлка города. Площадь Победы озарилась тысячами огоньков, а значит, теперь сезон праздников в Кременчуге можно считать официально открытым.







В целом новогодняя площадь выглядит так же, как и в прошлом году: на ней есть горка, торговые точки с вкусняшками и светящиеся фотозоны. Но на этот раз на площади Победы появилась ещё фигура Святого Николая с ангелами, поэтому посетите её, чтобы увидеть праздничные кременчугские новинки.