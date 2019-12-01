Диво на День Святого Миколая: «Кременчук» переміг навіть не вийшовши на лід

19 грудня у День Святого Миколая хокеїсти «Кременчука» отримують необхідні очки навіть не вийшовши на лід. За інформацією пресслужби Української хокейної ліги, у зв'язку з технічними проблемами, що виникли на льодовій арені «Фаворит» у Херсоні, «Дніпро» поінформував про неможливість проведення матчу з кременчужанами.

Згідно з пунктом 1.4 статті 13 Дисциплінарного регламенту Української хокейної ліги, команді «Дніпро» зараховано технічну поразку за незабезпечення клубом-господарем необхідних умов проведення матчу.

Спортивний директор Української хокейної ліги Олександр Побєдоносцев прокоментував ситуацію, що склалася:

- На жаль, працівникам арени в Херсоні не вийшло справитися з технічними труднощами, які виникли сьогодні вдень. Представники «Дніпра» зробили все можливе, щоб усунути неполадки, але гра все-таки не відбудеться.

З огляду на те, що «Кременчук» вже приїхав до Херсона, можливості для перенесення матчу у нас не було. Тому, виходячи з Дисциплінарного регламенту, «Дніпру» зараховано технічну поразку в цій грі. Дуже шкода, що глядачі не побачать настільки яскравий матч між лідерами - але попереду в нашому чемпіонаті ще багато відмінних поєдинків.