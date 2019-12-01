Під головною ялинкою Кременчука з'явилася фігура Святого Миколая з янголами

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Святий Миколай з янголом прийматимуть дорослих та діток у своїй резиденції на площі з 16 до 20 години

Сьогодні, 19 грудня о 16.00, у Кременчуці відбудеться відкриття головної Новорічної ялинки Кременчука. Разом із нею на площі Перемоги запрацюють резиденція Святого Миколая та Новорічне містечко. Напередодні на площі Перемоги організатори встановлювали фігуру Святого Миколая, яка світитиметься новорічними вогнями.













Нагадаємо, що від сьогодні, 19 грудня, під центральною ялинкою Кременчука запрацює резеденція Святого Миколая. Святий Миколай з янголом приймають дорослих та діток з 16 до 20 години.





Новорічне містечно на площі працюватиме до 7 січня включно. Кременчужани та гості міста матимуть можливість придбати сувенірну продукцію, поласувати смаколиками, а діти – поспілкуватися зі Святим Миколаєм і отримати від нього невеличкі подарунки.