Кременчуг

Під головною ялинкою Кременчука з'явилася фігура Святого Миколая з янголами

Сегодня, 11:15 Просмотров: 331

 

Святий Миколай з янголом прийматимуть дорослих та діток у своїй резиденції на площі з 16 до 20 години

Сьогодні, 19 грудня о 16.00, у Кременчуці відбудеться відкриття головної Новорічної ялинки Кременчука. Разом із нею на площі Перемоги запрацюють резиденція Святого Миколая та Новорічне містечко. Напередодні на площі Перемоги організатори встановлювали фігуру Святого Миколая, яка світитиметься новорічними вогнями.


Святий Миколай засвітить: для Кременчука придбають новорічну ілюмінацію


 


Нагадаємо, що від сьогодні, 19 грудня, під центральною ялинкою Кременчука запрацює резеденція Святого Миколая. Святий Миколай з янголом приймають дорослих та діток з 16 до 20 години.


З 19 грудня запрацює резиденція Святого Миколая у Кременчуці

Новорічне містечно на площі працюватиме до 7 січня включно. Кременчужани та гості міста матимуть можливість придбати сувенірну продукцію, поласувати смаколиками, а діти – поспілкуватися зі Святим Миколаєм і отримати від нього невеличкі подарунки. 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: пресслужба виконавчого комітету кременчуцької міської ради
Теги: ялинка елка Святий Миколай
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