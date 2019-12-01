На заводі «Кредмаш» хочуть декомунізувати вікно

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До Кременчуцької міської ради звернувся громадянин Олександр Соколов, він просить інформувати його, чи підпадає вітраж з комуністичною символікою в одному з приміщень заводу «Кредмаш» за адресою проспект Свободи, 4 під дію закону про декомунізацію, а у разі позитивного висновку чи можна його демонтувати.



Це питання обговорювали 18 грудня на засіданні з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у Кременчуці.



Представники міськради з'їздили на місце і провели власне розслідування, аби розібратися у ситуації. І таки дійшли висновку, що вказаний вітраж підпадає під дію Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».



Щоправда, думки з цього приводу у членів комісії розділилися. Дехто з них говорив про те, що у віконний вітраж вкладена людська праця, це авторська робота, яка надзвичайно якісно виготовлена. І висловили пропозицію, що його після демонтажу треба зберегти не з пропагандистською метою, а для вивчення, адже це все одно наша історія.



На що депутат Юрій Гриценко відповів, що, можливо, після демонтажу вітраж передадуть до музею як історичну пам'ятку.



Але все-таки більшість присутніх визнала віконний вітраж «винним» у комуністичній пропаганді та проголосувала за те, аби його ліквідували.



Так як «Кредмаш» - це підприємство з недержавною формою власності, його керівнику направлять протокол засідання та лист з рішенням комісії з рекомендацією демонтувати вітраж згідно законодавства.