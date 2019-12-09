Мерія Кременчука відібрала маршрути № 15 Б, 18 та 30 у ПП «Ямщик»

Сегодня, 12:16 Просмотров: 2 768 Комментариев: 3

Офіційна версія – через порушення умов договорів. Проте ситуація дуже схожа на переділ ринку

18 грудня, о 17.30 – після офіційного закінчення робочого дня чиновників виконком зібрався на засідання. На розгляд додатково внесли питання про дострокове розірвання договору з приватним підприємством «Ямщик» на міські автобусні маршрути №15 Б, 18 та 30 (тобто на момент початку виконкому цього питання у порядку денному не було).





Вніс питання керівник транспортного відділу Руслан Івашина. Він повідомив, що проєктом рішення пропонується призначити тимчасовим перевізником ПП «Креміньавтотранс». Натомість на маршруті курсуватимуть ті ж самі автобуси.





- Усі транспортні засоби уклали угоду з даним підприємством. – заявив Руслан Івашина.

- Тобто за фактом працюватимуть ті самі маршрутки і водії, просто в них змінюється юридична особа? – уточнив мер Віталій Малецький.

- Так, потім буде проведений конкурс – відповів Руслан Івашина. – Поки що будуть тимчасові талони.

- А як щодо того, що вони не справляються? На 15 Б немає ритмічності, найбільше скарг було, - спитав мер.

- На сьогоднішній день там немає керівника. Ми направляли попередження. Жодної реакції на попередження немає, - відповів Івашина.

- Хто-небудь бачив а 15 Б дві одиниці у режимі звичайного руху? – ще запитав Малецький.

- Попередження є, але їх немає, - знову відповів Івашина.





Таким чином, офіційна версія розірвання договору – ПП «Ямщик» не справляється, бо там немає керівника. У проєкті рішення виконкому йдеться про порушення умов договорів з виконкомом на право перевезень пасажирів, а також наводиться перелік листів-попереджень, які мерія направляла перевізнику. Також йдеться про врахування якогось листа «приватного підприємства «Креміньавтотранс» від 09.12.2019 № 1».





Виконком одноголосно без обговорення ухвалив рішення про дострокове розірвання договору з приватним підприємством «Ямщик» .





Найцікавіше – далі. Цитуємо проєкт рішення:





«Приватному підприємству «Креміньавтотранс» укласти договори на виконання тимчасових транспортних послуг щодо перевезення пасажирів на міських маршрутах № 18, № 15Б, № 30 м. Кременчука з виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області та приступити до виконання перевезень на зазначених маршрутах з 16.12.2019».





Засідання виконкому, як уже сказано, відбувалося 18.12.2019 року. Тобто фактично так поспішали ухвалити рішення, що дозволили новому перевізнику їздити «заднім» числом. До речі, проєкт рішення на сайті Кременчуцької міськради був оприлюднений 12.12.19, а на п’ятий робочий день вже був поспіхом ухвалений, чим не виконується вимога Закону «Про доступ до публічної інформації» - про обов’язкову публікацію проєктів рішень за 20 днів до їх ухвалення.





Тому ми й говоримо, що такий поспіх мерії наводить на думки про черговий переділ у місті ринку транспортних послуг. Цю версію підтверджує і надто юний вік нової фірми, якій довірили возити пасажирів замість ПП «Ямщик».





Новий перевізник має ліцензію.. аж на одне авто

За даними аналітичної системи YouControl яка агрегує дані з державних реєстрів, ПП «Креміньавтотранс» зі статутним капіталом 1000 грн - новонароджена фірма, вік якої усього 22 дні. Вона зареєстрована 27.11.19 року. Основний вид діяльності – «Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення».





Фірма зареєстрована у Кременчуці, на вулиці Київській, 5. Засновник та директор фірми – Казим-Заде Олександр Миколайович, мешканець Горішніх Плавнів.

За даними реєстру «Укртрансбезпеки» (запит через сервіс OpenDataBot), на даний час ПП «Креміньавтотранс» має ліцензію лише на одне авто.









ПП «Ямщик» працює 17 років 4 місяці. Керівником підприємства на даний час є Володимир Матвєєв. ПП «Ямщик» має 40 ліцензій на транспортні засоби.





P.S. Наразі відомо,що засновник ПП «Ямщик» Віктор Пидорина помер близько півроку тому. Тож проблеми почалися у правонаступника бізнесу.