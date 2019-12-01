Рятувальники Полтавщини показали, як підірвали дві авіаційні бомби

Сегодня, 12:40 Просмотров: 945

Фахівці знищили дві фугасні авіаційні бомби ФАБ-100, що знайшли на дні Псла

Нагадаймо, 16 грудня в річці Псел на території селища міського типу Шишаки виявили дві фугасні авіаційні бомби ФАБ-100.





За інформацією на сайті ГУ ДСНС у Полтавській області, 18 грудня співробітники Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечні знахідки та додатково обстежили дно водойми. Інших вибухонебезпечних предметів не виявили.





Знайдені авіабомби перевезли на спеціальний майданчик та контрольованим підривом знешкодили застарілі боєприпаси.





ДСНСники нагадують: якщо виявили підозрілий предмет, категорично забороняється:

торкатися його або пересувати;

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати;

здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив;

намагатися самостійно знешкоджувати знахідку;

розбирати вибухонебезпечний предмет.

Про знахідку варто повідомити за номером 101 або 102, а також в жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.



