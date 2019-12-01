Рятувальники Полтавщини показали, як підірвали дві авіаційні бомби

Нагадаймо, 16 грудня в річці Псел на території селища міського типу Шишаки виявили дві фугасні авіаційні бомби ФАБ-100.
За інформацією на сайті ГУ ДСНС у Полтавській області, 18 грудня співробітники Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечні знахідки та додатково обстежили дно водойми. Інших вибухонебезпечних предметів не виявили.
Знайдені авіабомби перевезли на спеціальний майданчик та контрольованим підривом знешкодили застарілі боєприпаси.
ДСНСники нагадують: якщо виявили підозрілий предмет, категорично забороняється:
Про знахідку варто повідомити за номером 101 або 102, а також в жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.