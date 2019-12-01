У Кременчуці з'явиться меморіальна дошка літератору Олегу Головку

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У Кременчуці встановлять меморіальну дошку кременчуцькому літератору, члену Національної спілки письменників України Олегу Головку*. Відповідне рішення ухвалили 18 грудня на засіданні комісії з питань найменування об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків.





Таким чином увічнять пам'ять відомого українського поета, одного з найпомітніших та найталановитіших представників літературної ниви Кременчука. Пам'ятний знак Олегу Головку встановлять за кошти міського бюджету на будинку, де він проживав у нашому місті, за адресою вулиця Першотравнева, 41/3.





*Олег Федотович Головко народився 1 вересня 1940 року в селі Рахни-Собів Гайсинського району Вінницької області. Після закінчення Томського електромеханічного інституту залізничного транспорту у 1962 році приїхав працювати до Кременчука заступником начальника Кременчуцької дистанції сигналізації та зв’язку Південної залізниці (1965–1974). Згодом поїхав у місто Тинда, де працював начальником відділу сигналізації та зв’язку Дирекції будівництва БАМу (1974–1979), після чого знов повернувся у наше місто. З 1979 по 2006 рік працював головним інженером Кременчуцької дистанції сигналізації та зв’язку. Був членом Національної спілки письменників України з 1974 року.



