Новий «дизель» в усій красі показали на КВБЗ: поїзд готовий до експлуатації

Сегодня, 10:17 Просмотров: 999 Комментариев: 1

17 грудня на Крюківському вагонобудівному заводі міжвідомча приймальна комісія підписала акт про приймання нового поїзду від КВБЗ. Офіційно це - дослідний зразок тривагонного дизель-поїзда ДПКр-3 для регіональних пасажирських перевезень. Про подію повідомляє пресслужба КВБЗ. З цієї нагоди вагонобудівники продемонстрували новий «дизель» в усій красі – розмістили світлини на корпоративному сайті.





Комісія на чолі з директором з інженерно-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця» Сергієм Мямліним дала добро на виготовлення дослідної партії нової продукції – 6 поїздів, у складі кожного з яких буде 3 вагони. Висновок фахівців – вагони дизель-поїзда та його візки відповідають чинним нормативним документам і вимогам технічного завдання.





За комфортністю, функціональними можливостями, м'якістю руху і безпекою поїзд не поступається аналогам відомих західних компаній і, на думку провідних фахівців, представників науки і залізничників, сподобається пасажирам.





Довідка КВБЗ

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 має три вагони: два з них, що є головними, моторні, один – проміжний – безмоторний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт. у поїзді 170 місць – першого і другого класів. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині не менше 490-500 мм. Вони мають зручні підлокітники, індивідуальні розетки з USB-роз’ємом.





У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині – не менше 450 мм. Між кріслами підлокітник, індивідуальні розетки. Частина крісел має зустрічне розташування, між ними передбачено стаціонарні столи.





Для експлуатації у холодну пору року призначені рідинні обігрівачі, яких усього шість – по два на кожен вагон. Це дозволяє забезпечити надійну роботу системи опалення і скоротити час на попередній підігрів салону та силових установок перед запуском у зимовий період. Передбачено і електропідігрів салону при непрацюючих силових установках і опаленні за рахунок застосування спеціальних електричних нагрівачів від мережі 380В. Це забезпечить економію дизельного пального і попередній підігрів салону перед подачею на посадку в холодні дні.