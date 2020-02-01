Похоронный бизнес в Кременчуге: спецкомбинат ритуальных услуг скрывает информацию о ценах на услуги

Сегодня, 18:01 Просмотров: 736 Комментариев: 2

Коммунальное предприятие «Специализированный комбинат ритуальных услуг» скрывает от кременчужан информацию о расценках на услуги, отказываясь предоставлять информацию гражданам.

После скандала на Рождество, когда работники морга на территории Первой городской больницы, отказались принять тело умершего, «ТелеграфЪ» обратился к его руководителю, и. о. директора Виталию Стефаненко, за комментариями. Виталий Валерьевич отказался общаться с журналистом и пообещал ответить на информационный запрос.

20 января журналист «Кременчугского Телеграфа» направила два запроса на электронную почту СКРП, указанную на официальном сайте Кременчугского городского совета – kp_skrp2017@ukr.net

Первый запрос – запрос на публичную информацию, который предусмотрен Законом «О доступе к публичной информации», ответ на который должен быть дан в течение 5 рабочих дней.

Журналист запросила копии документа, которым утверждены расценки (тарифы) на оказание КП СКРП ритуальных услуг, а также копии документов, которые предусматривают порядок приёма тел умерших в морг.





Ответ журналист просила направить на её электронную почту. С того момента прошло уже больше 2 недель. В течение предусмотренного срока (5 рабочих дней), ответ так и не поступил – ни на электронную почту (в папке «спам» тоже нет), ни по почтовому адресу, что расцениваем как сокрытие важной информации от кременчужан.

На странице коммунального комбината ритуальных услуг информации о перечне и условиях предоставления услуг также нет.





На второй запрос в рамках Закона «Об обращении граждан», где просим раскрыть причины скандальной ситуации со стороны СКРП, мы всё ещё ждём ответа (Закон даёт на это 30 дней).