Кременчуг

Похоронный бизнес в Кременчуге: спецкомбинат ритуальных услуг скрывает информацию о ценах на услуги

Сегодня, 18:01 Просмотров: 736 Комментариев: 2

Руководство предприятия не считает нужным выполнять требования Закона «О доступе к публичной информации»

Коммунальное предприятие «Специализированный комбинат ритуальных услуг» скрывает от кременчужан информацию о расценках на услуги, отказываясь предоставлять информацию гражданам.

 

После скандала на Рождество, когда работники морга на территории Первой городской больницы, отказались принять тело умершего, «ТелеграфЪ» обратился к его руководителю, и. о. директора Виталию Стефаненко, за комментариями. Виталий Валерьевич отказался общаться с журналистом и пообещал ответить на информационный запрос.

 

20 января журналист «Кременчугского Телеграфа» направила два запроса на электронную почту СКРП, указанную на официальном сайте Кременчугского городского совета – kp_skrp2017@ukr.net

 

Первый запрос – запрос на публичную информацию, который предусмотрен Законом «О доступе к публичной информации», ответ на который должен быть дан в течение 5 рабочих дней.

 

Журналист запросила копии документа, которым утверждены расценки (тарифы) на оказание КП СКРП ритуальных услуг, а также копии документов, которые предусматривают порядок приёма тел умерших в морг.


  

 

Ответ журналист просила направить на её электронную почту. С того момента прошло уже больше 2 недель. В течение предусмотренного срока (5 рабочих дней), ответ так и не поступил – ни на электронную почту (в папке «спам» тоже нет), ни по почтовому адресу, что расцениваем как сокрытие важной информации от кременчужан.

 

На странице коммунального комбината ритуальных услуг информации о перечне и условиях предоставления услуг также нет.


 

 

На второй запрос в рамках Закона «Об обращении граждан», где просим раскрыть причины скандальной ситуации со стороны СКРП, мы всё ещё ждём ответа (Закон даёт на это 30 дней).

2
Автор: Стас Константинов
Теги: спецкомбинат ритуальных услуг запрос цены услуги

Комментарии: 2

915
hunter:
Сегодня, 18:13

Запросы не в СКРП надо подавать,а нашему меру,он как скажет так и будет.


+6
705
Angel737:
Сегодня, 18:35

Меня вов всём этом.

Вобщем, волосы дыбом встают, нет что-бы чудо Мэру, понижать цены, если к примеру у родственников умирает близкий им человек, то им и так плохо, а тут ещё и более высокие фин. затраты чем у частников.

 

Почему люди, не выходят на городской Майдан к Горисполкому, что-бы требовтаь отставку Мэра, я не пойму.

 

P.S.

Чудо Мэру - Ганьба на Века!

 

P.S.S.

В Белоруссии, если-бы подали бы жалобу на такого Мэра Батьке, закончилось-бы ооочень плачевно!!!


+7
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