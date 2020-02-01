Где завтра в Кременчуге не будет электричества
Сегодня, 17:17
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Неудобства жителей Чередников будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
7 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Переяславская, 39-55;
- ул. Арсенальная, 2-4;
- ул. Чкалова, 3-18;
- пер. Турбинная, 4-14.