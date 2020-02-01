Кременчуг

Кременчужани можуть замінити чи відновити водійське посвідчення через електронний кабінет водія

Сегодня, 16:39 Просмотров: 834 Комментариев: 3

 

МВС України запустило новий онлайн сервіс

5 лютого Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували новий електронний сервіс: замінити або відновити посвідчення водія можна онлайн через електронний кабінет водія. Про це йдеться на сайті МВС.


За допомогою онлайн-сервісу можна замовити:

  • обмін посвідчення водія в разі заміни персональних даних;
  • отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або зіпсованого;
  • заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).

Покрокова інструкція, як користуватися сервісом, є у відео


2
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: mvs.gov.ua Источник видео: www.youtube.com (МВС УКРАЇНИ)
Теги: водительское удостоверение водій водитель

Комментарии: 3

3 332
zzzzzz:
Сегодня, 17:40

надає інформацію, якщо ваше посвідчення видане до 2014 року, 


-3
2 364
ИМХО:
Сегодня, 17:46

В графе "указать свой банк", раздел " регистрация"... Нет и пятерки топовых банков! Это государство, так заботиться о своих гражданах ?! Мне этот "сервис" не помог! Уверен, в ближайшее время не поможет он и большинству водителей...


0
3 332
zzzzzz:
Сегодня, 18:39

на данній момент сайт недоступен вообще


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх