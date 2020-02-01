Кременчужани можуть замінити чи відновити водійське посвідчення через електронний кабінет водія
Сегодня, 16:39Просмотров: 834Комментариев: 3
МВС України запустило новий онлайн сервіс
5 лютого Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували новий електронний сервіс: замінити або відновити посвідчення водія можна онлайн через електронний кабінет водія. Про це йдеться на сайті МВС.
За допомогою онлайн-сервісу можна замовити:
обмін посвідчення водія в разі заміни персональних даних;
отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або зіпсованого;
заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).
Покрокова інструкція, як користуватися сервісом, є у відео