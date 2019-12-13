Нардеп Шаповалов подписался за отставку директора НАБУ Сытника

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Нардеп Шаповалов подписал проект Постановления об отставке директора НАБУ Сытника. Сбор подписей организовал нардеп Дубинский, которого называют человеком Коломойского.



216 народных депутатов подписали проект Постановления об отставке директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Среди подписантов и кременчугский нардеп Шаповалов (его номер в подписном листе 163-й).







11 февраля документ передан на рассмотрение в профильный Комитет Верховной Рады.



Сбор подписей за увольнение Сытника инициировал нардеп Дубинский – тот самый, чья «мама любит скорость» и дарит ему внедорожники. До прихода в Раду Дубинский много лет вел на канале Коломойского «1+1» программу «Гроші».









Дубинский заявляет, что директор НАБУ Сытник – коррупционер, а коррупционер не может руководить Национальным антикоррупционным бюро.



Сытник действительно признан виновным в административном правонарушении. В связи с этим Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал Сытника на 3 400 гривен.



Правонарушение Сытника заключается в том, что он пять раз (2017-2019 гг.) отдыхал с приятелями в элитных охотничьих угодьях «Поліське-Сарни». Платили за отдых директора НАБУ третьи лица. Директор НАБУ не задекларировал этот элитный отдых. А впоследствии, после вынесения судебного решения об администартивном правонарушении, не признал себя виновным в этом правонарушении.



Потрясенный таким нахальством директора НАБУ, нардеп Дубинский решил добиваться его увольнения. И 28 января написал официальное письмо президенту Зеленскому с требованием уволить директора-коррупционера.





Титульный лист письма Дубинского



Президент директора Сытника не уволил.





И 5 февраля Дубинский начал сбор подписей в Верховной Раде за отставку Сытника. 7 февраля нужное количество подписей собрали и зарегистрировали документ в аппарате Рады. 11-го проект Постановления об увольнении Стыника с поста директора передали в головной Комитет для анализа. Процесс пошел.



Но с документом не всё так гладко. Часть нардепов называют его противоправным. По закону, увольняет директора НАБУ президент. Верховная Рада – если соберут 150 подписей нардепов – тоже может уволить директора НАБУ – но только при наличии оснований. Четкий перечень оснований для увольнения директора НАБУ указан в ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» (п.4, ст. 6). Их 13, там есть даже неуплата алиментов. Но нет административного правонарушения.



Таким образом ни одно из «оснований» под Сытника не подходит. Значит постановление можно будет оспорить, а Сытника не уволить.



Вероятно Дубинский это понимает. Вскоре мы увидим, какую цель он преследовал, собирая подписи за увольнение Сытника.



В своей авторской программе «Дубинизмы» на канале «1+1» Дубинский 10 февраля озвучил такую себе версию – он утверждает, что СБУ в пятницу, 7 февраля, вломилось на «1+1», чтобы создать эффектный информационный повод для прессы, и переключить внимание СМИ со сбора подписей в Раде за отставку Сытника (их собрали тоже 7-го) на атаку на «1+1».