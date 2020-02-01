Борець Ленур Теміров завоював «бронзу» чемпіонату Європи

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Вітаємо кримчанина Ленура, який зараз представляє Кременчук

Вчора, 11 лютого, у Римі Ленур Теміров, який представляє Кременчук, завоював «бронзу» на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби серед чоловіків.





Честь України на міжнародних змаганнях відстоювали потужні борці: Корюн Саградян (55), Жора Абовян (60), Ленур Теміров (63), Денис Дем’янков (67), Андрій Кулик (72), Володимир Яковлев (77), Андрій Антонюк (82), Семен Новіков (87), Олександр Шишман (97), Микола Кучмій (130).









У складі збірної України змагався кримчанин Ленур Теміров, який представляє Кременчук. Ленур у ваговій категорії 63 кг в непростій боротьбі завоював бронзову нагороду.





В першому бою Ленур програв майбутньому чемпіону білорусу Максиму Неход. Далі у втішних сутичках Ленур переміг поляка Давида Каречинські...









... та норвежця Стіга-Андре Берга.









Нагадаємо, що минулого року Ленур Теміров здобув олімпійську ліцензію у категорії до 60 кг, а до цього став бронзовим призером ЧЄ 2019. Крім того, на рахунку Ленура є бронза Чемпіонату Світу 2018.



