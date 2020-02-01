20 лютого у Кременчуці тимчасово перекриють вулицю Ігоря Сердюка

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Таке обмеження пов'язане з проведенням заходів до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого з 13.45 до 14.45 у Кременчуці перекриють для проїзду вулицю Ігоря Сердюка на перехресті з вулицею Небесної Сотні. Про це інформує Кременчуцька міська рада.





Тимчасове обмеження пов'язане з проведенням заходів до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.



