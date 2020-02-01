Кременчуг

20 лютого у Кременчуці тимчасово перекриють вулицю Ігоря Сердюка

Сегодня, 11:01 Просмотров: 419

 

Таке обмеження пов'язане з проведенням заходів до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого з 13.45 до 14.45 у Кременчуці перекриють для проїзду вулицю Ігоря Сердюка на перехресті з вулицею Небесної Сотні. Про це інформує Кременчуцька міська рада.


Тимчасове обмеження пов'язане з проведенням заходів до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.


У Кременчуці відкриють пам’ятну дошку Герою України Ігорю Сердюку

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ограничение движения дорога
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