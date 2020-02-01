У Полтавській області виявили нафтобазу, яка незаконно продавала пальне

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 005 Комментариев: 2

З незаконного обігу вилучили понад мільйон літрів паливно-мастильних матеріалів на майже 38 мільйонів гривень

На Полтавщині припинили збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз області. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, під час обшуків вилучили понад 1 млн 250 тис літрів нафтопродуктів. Орієнтовна вартість - 37 млн 600 тис грн.





За версією слідства, особи реалізовували через мережі автозаправних станцій паливо низької якості, що не відповідало стандартам. Продане пальне не відображали в бухгалтерському та податковому обліках.





Триває досудове розслідування у провадженні за такими статтями Кримінального кодексу: