Происшествия, Полтавщина

У Полтавській області виявили нафтобазу, яка незаконно продавала пальне

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 005 Комментариев: 2

 

З незаконного обігу вилучили понад мільйон літрів паливно-мастильних матеріалів на майже 38 мільйонів гривень

 

На Полтавщині припинили збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз області. За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, під час обшуків вилучили понад 1 млн 250 тис літрів нафтопродуктів. Орієнтовна вартість - 37 млн 600 тис грн.


За версією слідства, особи реалізовували через мережі автозаправних станцій паливо низької якості, що не відповідало стандартам. Продане пальне не відображали в бухгалтерському та податковому обліках.


Триває досудове розслідування у провадженні за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 366 (підробка офіційних документів);
  • ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого пального);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua
Теги: бензин топливо

Комментарии: 2

762
shoni1970:
Сегодня, 11:36

Странно, во всех новостях написано, что в Кременчуге, и толоко в Ъ написано, что в Полтавской области. Или это нефтебаза, кого надо база?


+9
1 181
inattentive:
Сегодня, 13:09

Это о тех что еще в ноябре 2019 новости "трубили" ? (три завода -  в городе Мерефа Харьковской области, городах Колчан и Кременчуг). Или уже новые?


+1
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