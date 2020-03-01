Зеленский завтра приедет в Кременчуг – по приглашению Приходько

Сегодня, 16:40 Просмотров: 8 036 Комментариев: 11

Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра, 6 марта, приедет в Кременчуг. Об этом Президент Украины сказал во время встречи с представителями бизнеса в Полтаве. На встрече выступал президент ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир Приходько. Он позитивно отметил изменения в составе правительства, которые произошли вчера, но заявил, что сейчас в системе минэкономразвития «промышленностью не пахнет».





– Настрой такой: выживут – не выживут. Посмотрим. Рынок, – рассказал президенту Владимир Приходько. – Национальный бизнес нуждается в защите и поддержке… Приезжайте завтра к нам. Сами всё увидите! Найдите час времени.

– Во скока? – спросил президент Зеленский.

– С утра до ночи.

– Зранку будемо у вас, – пообещал президент.

– Прекрасно.