Зеленский завтра приедет в Кременчуг – по приглашению Приходько

Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра, 6 марта, приедет в Кременчуг. Об этом Президент Украины сказал во время встречи с представителями бизнеса в Полтаве. На встрече выступал президент ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир Приходько. Он позитивно отметил изменения в составе правительства, которые произошли вчера, но заявил, что сейчас в системе минэкономразвития «промышленностью не пахнет».
– Настрой такой: выживут – не выживут. Посмотрим. Рынок, – рассказал президенту Владимир Приходько. – Национальный бизнес нуждается в защите и поддержке… Приезжайте завтра к нам. Сами всё увидите! Найдите час времени.
– Во скока? – спросил президент Зеленский.
– С утра до ночи.
– Зранку будемо у вас, – пообещал президент.
– Прекрасно.