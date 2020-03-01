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Зеленский завтра приедет в Кременчуг – по приглашению Приходько

Сегодня, 16:40 Просмотров: 8 036 Комментариев: 11

 

Президент собирается посмотреть на Крюковский вагоностроительный завод

Президент Владимир Зеленский заявил, что завтра, 6 марта, приедет в Кременчуг. Об этом Президент Украины сказал во время встречи с представителями бизнеса в Полтаве. На встрече выступал президент ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимир Приходько. Он позитивно отметил изменения в составе правительства, которые произошли вчера, но заявил, что сейчас в системе минэкономразвития «промышленностью не пахнет».


 

– Настрой такой: выживут – не выживут. Посмотрим. Рынок, – рассказал президенту Владимир Приходько. – Национальный бизнес нуждается в защите и поддержке… Приезжайте завтра к нам. Сами всё увидите! Найдите час времени.

– Во скока? – спросил президент Зеленский.

– С утра до ночи.

– Зранку будемо у вас, – пообещал президент.

– Прекрасно.

10
Автор: Стас Константинов
Теги: Владимир Зеленский Владимир Приходько Кременчуг

Комментарии: 11

154
кренделёк:
Сегодня, 16:47

о! сейчас быстренько мобилизуются порохо- и путино-филы чтобы опозорить город


-30
780
shoni1970:
Сегодня, 17:12

Переживаю за город. 


+13
171
Saidis:
Сегодня, 17:20

надеюсь по мосту ехать будет и по абсолютно убитым крюковским дорогам? laughing 


+28
617
The best:
Сегодня, 17:21

Уже он одного президента приглашал,после его отъезда два пожара на Вагонном было,а один владелец одной из кондитерской в больнице оказался.На что он в этот раз рассчитывает?


+8
1 029
hunter:
Сегодня, 17:45

Цитата: кренделёк

о! сейчас быстренько мобилизуются порохо- и путино-филы чтобы опозорить город

Чё там позорить,он вкурсе всех махинаций с бюджетными деньгами,иначе уже бы давно трясли некоторых.


+9
35
StarПёр:
Сегодня, 17:45

Срочно прячьте все рояли. И на всякий случай скрипки с виолончелями тоже. Вдруг не сможет удержаться...


+1
640
antikola:
Сегодня, 18:12

За чей счет банкет на вертолете? Поездом, рейсовым, так он говорил? Какая необзодимость тащить за наш счет всю эту шайку сюда? Кормить, озранять? Какие полномочия у нелоха вообще в этой сфере ? Конситуцию най читае, и выполняет свои обязанности.


-1
18
Olexander:
Сегодня, 18:14

Ждите ,еду ,прячьте все ))


-4
137
cheh_a:
Сегодня, 18:27

а тут как раз ЗП дали людям-все довольные-с перегаром


-3
4 100
почемучка:
Сегодня, 19:19

Цитата: antikola
Какие полномочия у нелоха вообще в этой сфере ?
так сказано ж - приїдьте подивіться. По вашому це так важко? Ось він і приїде, подивиться. Хто казав що він тут щось вирішить?? Правильно, ніхто, але приїхать і подивиться... чо б не приїхать?


-3
180
Всеволод:
Сегодня, 20:57

Едет в город, где с начала 90-х правят "розбiйники". 


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