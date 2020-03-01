Происшествия Біля зупинки «Кредмаш» зіштовхнулися два легковики Сегодня, 16:45 Просмотров: 1 334 Попередньо потерпілих немає Сьогодні, 5 березня, на проспекті Свободи біля зупинки «Кредмаш» сталася ДТП. Як повідомив «Телеграфу» очевидець, зіштовхнулися Audi та Volkswagen. Попередньо потерпілих немає.

3 Автор: Євгенія Каблучка



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