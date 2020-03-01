«Ми ще дамо хороший результат»: один з кращих бомбардирів «Кременя» Артем Козлов

Сегодня, 17:03 Просмотров: 448 Комментариев: 2

17 днів до старту чемпіонату й вже 22 березня футбольний клуб «Кремінь» на своєму полі прийме «Минай». До офіційних матчів залишається все менше часу. Підопічні Сергія Свистуна в посиленому режимі готуються до поєдинків й майже через день проводять ігри. Ми поспілкувалися з одним з кращих бомбардирів «Кременя» Артемом Козловим (у сезоні 2016-2017 забив найбільшу кількість голів за всю історію відродженого «Кременя», аж 21 м'яч - ред.), який у зимове міжсезоння повернувся до команди. Який зараз настрій у гравців та як Артем отримав пропозицію повернутися до рідної команди.









- У мене завершився орендний лист з «Гірник-Спортом» й «Інгулець» мене віддав в оренду «Кременю». Я здзвонився з головним тренером Сергієм Свистуном й дізнався, що тут буде половина наших місцевих хлопців, збирають кременчуцьких футболістів.





- У тебе контракт розрахований до літа?

- Так, до літа. А далі якщо все буде добре, то підпишу повноцінний контракт з «Кременем».





За результатами «Кременя» слідкував, тим паче була хороша остання гра, коли я грав за «Гірник-Спорт». Вони у нас тоді виграли 2:0. Гра була хороша й тоді був хороший склад у «Кременя». Тут завжди була хороша команда й добре відносилися. Грати у своєму рідному клубі - у задоволення.





- Артеме, ти втретє приєднуєшся до «Кременя». У попередні два рази ти разом з командою виходив у Першу лігу. Яке зараз стоїть завдання перед гравцями?

- Задача залишитися у Першій лізі, адже це престижно й для нас і для футбольного клубу. Це буде дуже важко зробити, але є шанси. Тим паче чув, що є варіанти розширення Першої ліги до 18 команд, якщо це рішення прийме Федерація футболу України. Й залишитися у Першій лізі це завжди класно й престижно грати з хорошими командами, з тим самим «Чорноморцем», «Металістом»...





- Команда у зимове міжсезоння онулилася. На твою думку за такий короткий термін вдається награвати склад?

- Щодо зіграності важко говорити. Навіть ті люди, які знаходяться у команді граючі футболісти, нікого не брали з вулиці, або «здрастє прийдіть пограйте». Всі знають як грати у футбол й знають, що робити на своєму місці. Щодо зіграності час ще є й до чемпіонату підійдемо в оптимальній формі. Наш тренер знає, що робить і думаю вийде все так, як він запланував. Ми ще дамо хороший результат.





- Для тебе є різниця грати вдома на рідних трибунах, коли приходять підтримати рідні і друзі та в інших командах?

- Ні. Різниця лише в плані коли ти граєш вдома й тобі це емоційно допомагає. Коли ти знаєш, що на трибунах сидять твої мама й тато. Й ти знаєш, що це твоє місто й коли ти виходить на футбольне поле й трибуни кричать: «Артеме, давай!». Це звичайно чудово. В інших командах трохи емоційніше важче, але якщо ти у топ клубах, типу «Металіста» або «Чорноморця», й тебе там також люблять, то заслужити поваги в іншій команді - це на два рівні вище.