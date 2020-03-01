У Кременчуцької школи №20 міг змінитися директор

Але за результатами конкурсу Володимир Никифоренко залишився у кріслі директора, обійшовши свою опонентку Оксану Білобров за кількістю підсумкових балів
Найбільша інтрига конкурсу на заміщення вакантних посад очільників кременчуцьких шкіл, який проходив 4 березня, полягала в обранні директора школи №20. Адже на цю посаду претендували одразу дві людини — нинішній директор Володимир Никифоренко та його опонентка Оксана Білобров.
Спочатку, за результатами жеребкування, власне бачення найближчого майбутнього свого навчального закладу представив Володимир Никифоренко:
Що цікаво, у їдальні школи №20 встановили ліфтовий підйомник за 200 тисяч грн, як пошуткував директор, приблизно стільки ж коштує усе інше обладнання, яке є у наявності у закладі. За його словами, у кожному класі вже чотири роки є доступ до інтернету.
Потім слово взяла його опонентка Оксана Білобров, яка повідомила, що досконально вивчила сильні та слабкі сторони школи №20, і знає, як можна зробити її роботу ефективнішою:
Проте через брак досвіду на посаді директора, пані Оксана не змогла відповісти на усі запитання членів комісії під час співбесіди, крім того, у них виникли претензії до її перспективного плану.
У підсумку Оксана Білобров отримала 16,22 бали, а Володимир Никифоренко — 24,56 і з відривом у 8,34 бали переміг у конкурсі.
Під час підведення підсумків особисто начальник департаменту освіти Геннадій Москалик сказав, що Оксана Білобров — дуже перспективний кандидат, і він впевнений, що вона обов'язково досягне успіху.