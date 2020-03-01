У Кременчуцької школи №20 міг змінитися директор

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Але за результатами конкурсу Володимир Никифоренко залишився у кріслі директора, обійшовши свою опонентку Оксану Білобров за кількістю підсумкових балів

Найбільша інтрига конкурсу на заміщення вакантних посад очільників кременчуцьких шкіл, який проходив 4 березня, полягала в обранні директора школи №20. Адже на цю посаду претендували одразу дві людини — нинішній директор Володимир Никифоренко та його опонентка Оксана Білобров.



Спочатку, за результатами жеребкування, власне бачення найближчого майбутнього свого навчального закладу представив Володимир Никифоренко:

до 2021-2022 навчального року буде збудований новий блок на другому поверсі для учнів четвертих класів, який дозволить розмістити більше школярів, аби початкова школа не працювала у дві зміни;

проведуть ремонт туалетів на другому поверсі, які наразі фактично не працюють, а на першому — санвузли адаптують для маломобільних груп населення;

до початку 2021-2022 року створять кімнату для занять з дітьми з особливими потребами, для цього вже закуплені необхідні будівельні матеріали;

аби запобігти булінгу у закладі, реалізовуватимуть проєкт «Школа — територія без насильства»;

планується створення STEM-лабораторію, де можна буде вивчати 3D моделювання.



Що цікаво, у їдальні школи №20 встановили ліфтовий підйомник за 200 тисяч грн, як пошуткував директор, приблизно стільки ж коштує усе інше обладнання, яке є у наявності у закладі. За його словами, у кожному класі вже чотири роки є доступ до інтернету.







Потім слово взяла його опонентка Оксана Білобров, яка повідомила, що досконально вивчила сильні та слабкі сторони школи №20, і знає, як можна зробити її роботу ефективнішою:

вона пропонує створити у школі «зелений клас», який дозволить проводити уроки на свіжому повітрі;

для вчителів — облаштувати «кімнати тиші», де вони зможуть налаштуватися на потрібний лад перед уроком;

у школі мають з'явитися інтерактивні осередки та зони відпочинку для учнів, де вони будуть проводити час на перервах;

також вона сказала про важливість залучення спонсорів та меценатів, що допомагатимуть навчальному закладу;

запропонувала створити шкільне радіо, яке працюватиме на перервах;

школа братиме участь у різноманітних програмах та грантах, долучатиметься до «Громадського бюджету»;

необхідно налагодити ефективні партнерські відносини між учнями, батьками та вчителями;

введення у школі мобільного додатку «Тематичні краплі», що винагороджуватиме за екологічні та дружні вчинки.



Проте через брак досвіду на посаді директора, пані Оксана не змогла відповісти на усі запитання членів комісії під час співбесіди, крім того, у них виникли претензії до її перспективного плану.



У підсумку Оксана Білобров отримала 16,22 бали, а Володимир Никифоренко — 24,56 і з відривом у 8,34 бали переміг у конкурсі.



Під час підведення підсумків особисто начальник департаменту освіти Геннадій Москалик сказав, що Оксана Білобров — дуже перспективний кандидат, і він впевнений, що вона обов'язково досягне успіху.