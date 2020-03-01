У Кременчуці обрали директорів семи кременчуцьких шкіл

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Фото: Артем Коваленко

4 березня у Кременчуці обирали директорів семи кременчуцьких шкіл, загалом кандидат на посаду у кожному закладі був один.



Конкурс проходив у два етапи:

на першому претенденти мали здати письмовий іспит;

на другому треба було представити перспективний план розвитку навчального закладу та пройти співбесіду.

Ми зібрали найбільші цікавинки, про які говорили директори.







Директор ліцею №13 «Авіор» Віктор Шиян розповів, що у його школі наразі вже є веб-камери у кожній аудиторії та електронні класні журнали (вони дозволяють економити бюджетні кошти).



У закладі функціонують кілька форм навчання: вечірня (за якою діти у 10 класі можуть мати 4 уроки в день, щоб у вільний час працювати чи відвідувати гуртки та секції), екстернат, заочно-дистанційна (для неї хочуть запустити уроки-конференції, уроки-вебінари), а у перспективі введуть ще й мережеву.



По факту, це єдиний заклад у місті, де діти можуть отримати атестат без здачі ЗНО, склавши письмовий іспит з чотирьох предметів на базі закладу (перш за все, це зручно для тих, хто не планує йти вчитися у виш).







Тетяна Москалик повідомила, що у ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» планується:

запроваджувати медіаосвіту з початкової школи, а факультативи та курси за вибором у старших класах;

окремі предмети викладати англійською та німецькою мовами, для цього залучать носіїв мови;

для підняття іміджу ліцею організувати рекламну кампанію в інтернеті, продовжити роботу профільного табору «Мала поліцейська академія»;

заклад потребує оновлення комп'ютерної техніки, фізкультурної бази, меблів як за рахунок бюджетних коштів, так і за допомогою участі у різних проєктах та грантах.







Очільник ліцею №5 ім Т.Г. Шевченка Сергій Оксаніченко підготував обширну програму, де детально розписав, чого потребує його заклад:

учні бажають навчатися за електронними підручниками, тому це необхідність, обумовлена часом, у школі є Wi-Fi зони, але комп'ютерну техніку було б добре оновити;

запровадження різних форм освіти, у тому числі мережевої;

ліцею бракує вчителів природничої галузі;

директор наголосив, що має намір залучати кращих випускників до роботи вчителями, а тих педагогів, що вже працюють, до участі у конкурсі «Учитель року»;

оновлення харчоблоку та електричної проводки;

озеленення прилеглої території та модернізація спорткомплексу (обладнанням користуються мешканці мікрорайону і трапляються випадки вандалізму);

капітального ремонту входу (облаштування пандусу), нових: штучного покриття футбольного поля, огорожі, асфальто-бетонного покриття;

у закладі планують проводити «Дні здоров'я» та конференції для батьків.







Ольга Шиян (ліцей №30 «Олімп») озвучила, що її заклад пілотував проєкт НУШ, є учасником всеукраїнського експерименту «Один учень — один комп'ютер». У стратегії на майбутнє наступні пункти:

планується співпрацювати з вишами, створити консультаційний пункт для батьків та електронні журнали;

запровадять інтернатуру по підготовці молодих педагогів;

створять два нові комп'ютерні класи;

запровадять систему психологічної підтримки школярів та різноманітні профілі у ліцеї (щоб у учнів був максимальний вибір, за яким вчитися).



Ліцей №6 «Правобережний», за словами Олени Шаповал, у найближчі роки потребує оновлення майданчику зі штучним покриттям, переобладнання кімнат особистого користування, будівництва нового поліфункціонального майданчика, заміни 70 вікон у приміщенні ліцею, придбання комп'ютерів та сучасного програмного забезпечення.







Очільниця школи №22 Ганна Гербас серед іншого у своєму перспективному плані окреслила наступні пункти:

необхідність створення нових кабінетів фізики, хімії, математики із сучасним обладнанням, інтернет-бібліотеки;

облаштування мультимедійними дошками навчальних кабінетів;

капітальний ремонт вестибюлю, модернізація харчоблоку;

впровадження електронних щоденників, пропускної системи та відеоспостереження у школі.



Усі директори успішно пройшли конкурс на заміщення вакантних посад, залишилися на своїх робочих місцях та працюватимуть ще 6 років.



Тепер кандидатури директорів має затвердити мер Малецький, і протягом трьох днів з ними укладуть трудові контракти.