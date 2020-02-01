7 шкіл Кременчука незабаром отримають нових директорів

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7 лютого відбулося засідання конкурсної комісії щодо допуску претендентів до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника шкіл Кременчука.





Члени комісії розглянули пакети документів, які подали на конкурс, та затвердили претендентів, які братимуть участь у І та ІІ етапах конкурсів.





На посади керівників претендують:

ліцей № 5 ім. Т.Г. Шевченка – Сергій Оксаніченко, нинішній керівник закладу

ліцей № 6 «Правобережний» - Олена Шаповал, нинішній керівник закладу

ліцей № 13 «Авіор» - Віктор Шиян, нинішній керівник закладу

гімназія № 22 - Ганна Гербас, нинішній керівник закладу

ліцей № 25 – Тетяна Москалик, нинішній керівник закладу

ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – Ольга Шиян, нинішній керівник закладу.





На посаду керівника Кременчуцької гімназії № 20 – два претенденти: нинішній керівник закладу – Володимир Нікіфоренко та вчитель закладу Оксана Білобров.





Наступне засідання комісії та етапи конкурсу відбудуться 4 березня 2020 року.