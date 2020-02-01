7 шкіл Кременчука незабаром отримають нових директорів

7 лютого відбулося засідання конкурсної комісії щодо допуску претендентів до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника шкіл Кременчука.
Члени комісії розглянули пакети документів, які подали на конкурс, та затвердили претендентів, які братимуть участь у І та ІІ етапах конкурсів.
На посади керівників претендують:
На посаду керівника Кременчуцької гімназії № 20 – два претенденти: нинішній керівник закладу – Володимир Нікіфоренко та вчитель закладу Оксана Білобров.
Наступне засідання комісії та етапи конкурсу відбудуться 4 березня 2020 року.