Кременчуг, Образование

7 шкіл Кременчука незабаром отримають нових директорів

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Триває конкурс

7 лютого відбулося засідання конкурсної комісії щодо допуску претендентів до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника шкіл Кременчука. 


Члени комісії розглянули пакети документів, які подали на конкурс, та затвердили претендентів, які братимуть участь у І та ІІ етапах конкурсів. 


На посади керівників претендують:

  • ліцей № 5 ім. Т.Г. Шевченка –  Сергій Оксаніченко, нинішній керівник закладу
  • ліцей № 6 «Правобережний» - Олена Шаповал, нинішній керівник закладу
  • ліцей № 13 «Авіор» - Віктор Шиян, нинішній керівник закладу
  • гімназія № 22 -  Ганна Гербас, нинішній керівник закладу
  • ліцей № 25 – Тетяна Москалик, нинішній керівник закладу
  • ліцей № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко – Ольга Шиян, нинішній керівник закладу.


На посаду керівника Кременчуцької гімназії № 20 – два претенденти: нинішній керівник закладу – Володимир Нікіфоренко та вчитель закладу Оксана Білобров.


Наступне засідання комісії та етапи конкурсу відбудуться 4 березня 2020 року.

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Автор: Альона Душенко
Теги: директор школы конкурс
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