Про кременчуцьку медсестру, яка вкоротила собі віку через тиск колекторів, зняли сюжет НТН

Сегодня, 10:31 Просмотров: 1 297 Комментариев: 1

Тепер її борги доведеться віддавати чоловіку, а він про них навіть не знав

6 лютого у програмі «Свідок» на каналі НТН вийшов сюжет про кременчуцьку медсестру, яка вкоротила собі віку через тиск колекторів. Жінка, яка 17 років пропрацювала реанімаційною сестрою, вколола собі смертельну ін'єкцію. Про причину такого вчинку повідомила у передсмертній записці. Жінка брала в борг у колег, зняла всі гроші з кредитки чоловіка і набралася онлайн-кредитів, а потім не витримала натиску колекторів.





Тепер кредитори погрожують її чоловіку, а він навіть не знав про величезні борги коханої, хоча прожили разом 5 років. Колектори погрожують, що лишать чоловіка без житла та заберуть усе майно.





Якщо слідчі зберуть достатньо доказів, що жінка вбила себе саме6 через колекторів, то перекваліфікують справу у «доведення до самогубства»



