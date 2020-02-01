Кременчуг, Здоровье, ТЪ в теме

«Я просто в ужасе от того, что происходит в наших больницах!» – говорит отец 7-месячного малыша

Сегодня, 10:11 Просмотров: 2 698 Комментариев: 8

  

Директор детской больницы отвечает на вопросы родителей

Кременчужанин рассказал, что его 7-месячному сыну два врача – в больнице и в поликлинике – поставили два разных диагноза. Ни один из них не подтвердился. У ребенка просто резались зубки, а ему уже хотели колоть антибиотики.


У Вачеслава трое детей. У младшего – 7-месячного сына – режутся зубки, вечером поднялась температура и родители повезли его в детскую больницу. Врач в приемном послушала малыша и сказала: обструктивный бронхит, ложитесь в больницу, будем колоть антибиотики. Родители испугались, что малышу без анализов будут два дня колоть антибиотики. Они отказались от госпитализации и увезли ребенка домой.


 


На следующий день, в субботу, они повезли сына к дежурному врачу в детской поликлинике на Павлова. Тот послушал ребенка и сказал: подозрение на пневмонию, идите делайте снимок. И на всякий случай сразу дал направление на госпитализацию.


Родители сделали снимок (в частной клинике). Его посмотрел третий врач – признаков пневмонии он не обнаружил. Обструктивный бронхит тоже не нашел. Сказал: у ребенка режутся зубы, отсюда и повышение температуры, колоть антибиотики оснований нет.


В настоящее время малыш здоров. А его папа Вячеслав обратился в «ТелеграфЪ» с вопросом:


– Как же так? Два дипломированных городских врача поставили нам разные диагнозы, и оба неправильные. И при этом ребенку уже хотели колоть антибиотики! Как можно без анализов 7-месячному ребенку назначать антибиотики? Как же доверять таким врачам?!


Вот что рассказал Вячеслав (сокращенный вариант):


– У малыша режутся зубки, в пять вечера в пятницу поднялась температура, жена заволновалась, говорит: лучше съездим в больницу. Приехали, врач в приемном нас послушала и говорит – у вас обструктивный бронхит, ложитесь в больницу, будем делать уколы, курс антибиотиков. Мы попытались её спросить: давайте анализы сделаем.  А она сказала: не хотите, не ложитесь, это ваше право.  Жена просила сделать анализ крови, врач отказала, сказала  что анализы только при госпитализации. Она вообще ничего нам не объясняла. Мы с женой были в панике – дипломированный врач поставила такой диагноз, сильно переживали, но потом решили все-таки ехать домой. Мы просто боялись ложиться в больницу, чтобы ребенку два дня кололи антибиотики! Как можно без анализов 7-месячному ребенку назначать антибиотики?! Ведь они убивают всю флору – и хорошую, и плохую! Я слышал от знакомого, что маленьких детей, у которых режутся зубы, привозят в детскую больницу, колют антибиотики по 10-15 дней, а если не помогает, переводят в инфекционное отделение! То есть берут наших детей и гробят! Я просто в ужасе от того, что происходит в наших больницах! Я не знаю, у кого лечится Малецкий, наверное, ему все равно, когда наши дети болеют! Но я хочу обратиться к власти. Что вы творите?! Почему вам все равно, как лечат наших детей?! Почему вам все равно, какие у нас врачи, как они живут? Ну создайте им условия нормальные, чтобы они на работе работали, а не о своих проблемах думали. Вы же обещали повысить им зарплаты, что-то там доплачивать, так сделайте это, ведь они лечат наших детей! Когда болеют дети – это всё! А вам все равно, потому что это наши дети болеют, не ваши!



«В таких случаях назначение антибиотиков детям до года оправдано»

«ТелеграфЪ» обратился за комментариями к директору Кременчугской городской детской больницы Константину Добрику:


 
 Константин Добрик


– Константин Людвигович, родители возмущены тем, что врач в приемном отделении без анализов назначил ребенку антибиотики. Насколько оправдано такое назначение?
– Вряд ли всё было так категорично. Я больше чем уверен, что врач сказал: вероятней всего, будут назначены антибиотики. Когда он предложил госпитализироваться, предполагалось, что ребенок будет обследован, при госпитализации должны были взять анализы и уже на их основании установить окончательный диагноз.
– Да, врач приемного отделения сказала об анализах, но когда родители отказались госпитализировать малыша, она отказалась давать направление на анализ крови. Почему?
– Если ребенка не госпитализируют, мы не можем всем подряд делать анализы, нам просто не хватит на это средств. Город выделяет больнице деньги на анализы госпитализированных детей, а в данном случае у нас амбулаторная ситуация получилась – родители привезли ребенка, врач его посмотрел и они увезли его домой. Вы знаете, сколько у нас таких амбулаторных обращений в субботу и воскресенье? По 15-20 случаев в день, лаборатория просто не справится с такими объемами. Иногда приходят и говорят: посмотрите-ка нашего ребенка, мы тут гуляли, он что-то два раза кашлянул. Представляете себе нагрузку на врача приёмного отделения?


– То есть отказав в анализе крови, врач приемного отделения не совершила нарушения?
– Нет, я же объяснил, что анализы предусмотрены для госпитализированных детей. Если ребенок госпитализирован, делается общий анализ крови, тест на диагностику, снимок обязательно делаем.
– Почему же врач не сказала об этом родителям? Они испугались, что впереди выходные, ребенку два дня будут колоть антибиотики, а анализы сделают лишь в понедельник?
– Да нет же, у нас работает ургентная лаборатория, мы может круглосуточно проводить исследования, и снимок тоже бы сделали.



О диагнозе

– Врач поставила диагноз «обструктивный бронхит». Он не подтвердился. Родители малыша оценивают это, как низкий уровень квалификации врача. Как прокомментируете?
– Что касается диагноза по обструктивному бронхиту, объясню. Когда у ребенка режутся зубы, выделяется большое количество жидкости, появляются оральные хрипы, и когда слушают легкие, это хрипы могут быть восприняты как обструктивный синдром. Тут я врача понимаю полностью. Естественно, нужно сделать общий анализ крови и рентгенологические исследования грудной клетки.


– Но вы же знаете об оральных хрипах, почему дежурный врач не учла эту деталь? Ведь родители рассказывали ей о том, что у ребенка режутся зубки.
– Но ведь что-то родителей испугало или насторожило, раз они повезли ребенка в больницу?
– У ребенка к вечеру поднялась температура до 37,7.
– Такая температура называется субфибрильной, я понимаю родителей: лучше пусть врач посмотрит, чем рисковать, но это типичная амбулаторная ситуация. При такой температуре они должны были обратиться к педиатру, с которым заключили декларацию, они решили поехать в больницу.
– Врач должна была зарегистрировать в журнале их обращение?
– Не обязательно, это же амбулаторная ситуация.



Об антибиотиках

– У родителей есть информация – говорят, от знакомых медиков – что малышей, у которых режутся зубки, часто кладут в детскую больницу и на всякий случай колют антибиотики по 10 дней. Есть такая практика в больнице?
– Я думаю, любой врач опирается на лабораторные исследования, на результаты анализов. Если они показывают повышенное количество лейкоцитов, изменение крови воспалительного характера, в таком случае оправдано назначение антибиотиков детям до года, потому что у них высокая вероятность развития обструктивных синдромов, вирусной инфекции. Даже когда у ребенка режутся зубы, это ведет к ослаблению иммунитета, а если иммунитет ослаблен, может присоединиться вирусная или бактериальная инфекция.


Вот такая история. Осталось напомнить, что в детской больнице катастрофически не хватает врачей и медсестер. Они уходят из-за низких зарплат и высоких нагрузок. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий ещё в 2015 году обещал выплачивать кременчугским медикам муниципальные доплаты к зарплатам. На дворе – 2020 год, последний год каденции, обещание мэр не выполнил.


Это по поводу зарплат. Остается ещё две проблемы – уровень квалификации медиков и умение (или неумение) коммуницировать с пациентами. Решить эти проблемы даже мэр не обещал.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: ребенок болеет антибиотики режутся зубы пневмония обструктивный бронхит детская больница Кременчуг

Комментарии: 8

23
ЯмЩик:
Сегодня, 10:50

моральные уроды


+6
924
hunter:
Сегодня, 10:52

Надо под названием "Поликлиника" дописать "жизнь или кошелёк"Будет в самую точку.Есть деньги иди в платную и есть шанс что теже доктора тебя вылечал,а если нет денег,то 7 кругов ада от тех же врачей.


+5
3 339
zzzzzz:
Сегодня, 10:54

У меня лично так угробили здоровье ребенка. У нее была аллергия, а ей кололи антибиотики, в результате астма.бездари 


+8
2 990
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:03

 уровень квалификации медиков

А какой уровень можно ожидать от специалиста работающего на минималку? Человек проучился 7 лет в мединституте, пришел работать, а ему 4 тыс и ни в чем себе не отказывай и занимайся повышением квалификации. Я вообще удивляюсь почему студенты после окончания института идут работать в госбольницы на минималку? Объяснение у меня одно - надеются на взятки от пациентов  и "откаты" представителей фармкомпаний за то, что будут втюхивать пациентам дорогие препараты, пускай даже они будут и "левые". 


+2
3 339
zzzzzz:
Сегодня, 11:44

Цитата: Daniel Mroz
почему студенты после окончания института идут работать в госбольницы
что бы потом пойти в частные клиники, потому как без опыта нигде не возьмут. Вы требования любой вакансии почитайте. Должен иметь опыт сто лет и образование не ниже профессора на зп 8 т.грн. работодатель ныне капризный пошел.


+1
148
Всеволод:
Сегодня, 11:48

История из темы "за эти копейки еще и работать?". Самая уважаемая и одна из высокооплачиваемых профессий в развитых странах. У нас, к сожалению преравнена к уровню дворника. Порой грузчики поболее деньжат получают. Естественно, с таким подходом политиков к проблеме, ничего хорошего стране не светит в будущем.


+2
2 366
ИМХО:
Сегодня, 11:53

Все кто более или менее соображает, ушли в частники. Остались бездари, а если и есть толковые, то в городе их можно пересчитать на пальцах одной руки! Детей вожу лечить за деньги. Врач поставила диагноз, выписала минимум препаратов (а не чтобы выручить все аптеки в районе 3х кварталов), ребёнок выздоровел. Экономия. Ждать чуда от бесплатной медицины не буду, доказано двумя детьми - здоровье дороже!!!


-1
3 339
zzzzzz:
Сегодня, 12:23

Цитата: ИМХО
вожу лечить за деньги
деньги не делают врача умнее.


0
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