Стало відомо яким школам дістанеться старе покриття стадіону «Кремінь-Арена»

Старе покриття стадіону «Кремінь-Арена» розділять між 4 об'єктами. Про це «Телеграфу» розповів профільний віцемер Руслан Проценко.
Велике поле дістанеться ліцею-інтернату № 21 «Старт» спортивного профілю, стадіону в районі Петрівка, а також 10 школі та 5 ліцею.
Нагадаємо, що на бюджетній комісії перед сесією у жовтні минулого року озвучили, що штучне покриття стадіону «Кремінь-Арена» можуть максимально розділити на 4 поля. Серед кандидатів звучали школи № 21, 26, 6 гімназія та 4 ліцей, та табір «Зоряний».