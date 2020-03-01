Стало відомо яким школам дістанеться старе покриття стадіону «Кремінь-Арена»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 309 Комментариев: 4

Старе покриття стадіону «Кремінь-Арена» розділять між 4 об'єктами. Про це «Телеграфу» розповів профільний віцемер Руслан Проценко.





Велике поле дістанеться ліцею-інтернату № 21 «Старт» спортивного профілю, стадіону в районі Петрівка, а також 10 школі та 5 ліцею.





Нагадаємо, що на бюджетній комісії перед сесією у жовтні минулого року озвучили, що штучне покриття стадіону «Кремінь-Арена» можуть максимально розділити на 4 поля. Серед кандидатів звучали школи № 21, 26, 6 гімназія та 4 ліцей, та табір «Зоряний».



