Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Стало відомо яким школам дістанеться старе покриття стадіону «Кремінь-Арена»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 309 Комментариев: 4

 
Частини поля розділять між 4 об'єктами

Старе покриття стадіону «Кремінь-Арена» розділять між 4 об'єктами. Про це «Телеграфу» розповів профільний віцемер Руслан Проценко.


Велике поле дістанеться ліцею-інтернату № 21 «Старт» спортивного профілю, стадіону в районі Петрівка, а також 10 школі та 5 ліцею.


Нагадаємо, що на бюджетній комісії перед сесією у жовтні минулого року озвучили, що штучне покриття стадіону «Кремінь-Арена» можуть максимально розділити на 4 поля. Серед кандидатів звучали школи № 21, 26, 6 гімназія та 4 ліцей, та табір «Зоряний».


На Петрівці з’явиться частина стадіону «Кремінь-Арена»

2
Автор: Альона Душенко
Теги: стадіон штучне покриття

Комментарии: 4

4
Александр скотаренко:
Сегодня, 15:40

Хорошо, что покрытие от стадиона раздают школам, а не просто выбрасывают.


+1
19
NikoLa:
Сегодня, 15:54

Даже Петровке досталось!


+1
4
marinochka__30:
Сегодня, 15:56

 наконец-то что-то сделают с умом и на пользу другим 


0
11
Grinenko:
Сегодня, 16:10

Нормальная идея, у нас ничего не пропадёт...детям как раз в самый раз!!!


0
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