Депутат Плескун «припугнул» Малецкого митингом дачников

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Депутат Александр Плескун на сессии Кременчугского городского совета 5 марта «припугнул» мэра Виталия Малецкого митингом дачников. Он зачитал свой запрос относительно запуска автобуса для дачников в селе Чикаловка. Плескун потребовал запустить автобус и возмутился тем, что дачный автобус за деньги мэрии ездит мимо. Также потребовал, чтобы дачные автобусы запустили как можно скорее – с 1 апреля.

Мэр Виталий Малецкий заявил, что с каждым годом дачников перевозят всё больше и больше (предприятие бизнесмена Константина Мирошниченко) и пообещал автобус и до Чикаловки. С 1 мая. Услышав о 1 мая, Плескун удивился и заявил, что нужно запускать раньше, так как тепло уже наступило.

Малецкий заявил, что всегда запускали с 1 мая и в этому году тоже будет 1 мая. На это Плескун сказал, что не стоит задерживать, так как «сюда к вам придут дачники».