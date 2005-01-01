На Полтавщині п'яний водій культиватора атакував копа і його машину

Сегодня, 12:02 Просмотров: 981 Комментариев: 1

Тепер йому загрожує 5 років обмеження волі

У Машівському районі водій дизельного культиватора атакував копа і його машину. Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, патрульні зупинили 44-річного водія, який кермував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Під час оформлення адмінпротоколу чоловік ударив поліцейського, а потім і службовий автомобіль.





За фактом умисного заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 345 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.