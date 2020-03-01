Происшествия

На трассе в Новосанжарском районе перевернулся ВАЗ (додано)

Сегодня, 14:01 Просмотров: 1 650 Комментариев: 3

 

На место ДТП выезжали полиция, «скорая» и пожарные

5 марта на дороге Кременчуг-Полтава в Новосанжарском районе произошло ДТП в результате которого автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу. Как сообщили в патрульной полиции Кременчуга, ДТП произошло у села Малый Кобелячек. Есть пострадавший.


 


Обстоятельства ДТП устанавливаются. Помимо «скорой» и полиции, на место происшествия приезжали спасатели. Движение ограничено.


По предварительнрым данным областной полиции, ДТП произошло около 12.00 – столкнулись ВАЗ и BMW. Женщину из BMW (пассажир) «скорая» доставила в больницу для осмотра. 


 


Додано: за інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2104 під керуванням кременчужанина 1989 року народження та BMW під керуванням жителя Миколаївської області 1966 року народження. 


Для обстеження до центральної районної лікарні доставили пасажирку BMW 1964 року народження.


Патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій ВАЗу не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу дороги, де врізався у BMW.


 

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Автор: solod
Теги: ДТП патрульная полиция Нові Санжари

Комментарии: 3

779
shoni1970:
Сегодня, 14:10

Карма президента - зла сила. Мені теж потрібно було їхати сьогодні в Полтаву, але я відклав поїздку на наступний тиждень.


0
4 099
почемучка:
Сегодня, 14:11

Та хіба це ВАЗ? Це ИЖ!


+5
505
romix:
Сегодня, 14:30

ВАЗ - як символічно!

Коли воно вже поїде додому?

Боже, бережи Полтавщину!


-1
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