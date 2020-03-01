На трассе в Новосанжарском районе перевернулся ВАЗ (додано)

Сегодня, 14:01 Просмотров: 1 650 Комментариев: 3

5 марта на дороге Кременчуг-Полтава в Новосанжарском районе произошло ДТП в результате которого автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу. Как сообщили в патрульной полиции Кременчуга, ДТП произошло у села Малый Кобелячек. Есть пострадавший.









Обстоятельства ДТП устанавливаются. Помимо «скорой» и полиции, на место происшествия приезжали спасатели. Движение ограничено.





По предварительнрым данным областной полиции, ДТП произошло около 12.00 – столкнулись ВАЗ и BMW. Женщину из BMW (пассажир) «скорая» доставила в больницу для осмотра.









Додано: за інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2104 під керуванням кременчужанина 1989 року народження та BMW під керуванням жителя Миколаївської області 1966 року народження.





Для обстеження до центральної районної лікарні доставили пасажирку BMW 1964 року народження.





Патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій ВАЗу не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на зустрічну смугу дороги, де врізався у BMW.



