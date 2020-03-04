Вводить карантин в Кременчугском лётном колледже не планируют

Сегодня, 14:32 Просмотров: 376

В Кременчугском лётном колледже не планируют вводить карантин, сегодня принято окончательное решение по этому поводу. Такую информацию предоставил «Кременчугскому Телеграфу» директор данного учебного заведения Алексей Котов.





Он сообщил, что в колледже были проведены профилактические меры и численность заболевших среди курсантов уменьшилась практически вдвое, поэтому можно считать, что эти меры позволили эффективно решить проблему и снизить уровень заболеваемости. По прогнозам медиков, тенденция к снижению будет наблюдаться и дальше.





Так как эпидемиологической опасности нет, то нет и никаких оснований для введения карантина в учебном заведении.





Напомним, вчера Алексей Котов опроверг информацию о том, что у одного из курсантов лётного колледжа есть подозрение на заражение коронавирусом.